Cádiz conmemora el 78 aniversario de la explosión de 1947 con visitas guiadas, un concierto y un homenaje a las víctimas

Archivo - Las autoridades guardan un minuto de silencio junto al monumento en homenaje a las víctimas de la explosión de 1947 situado junto a la Plaza de San Severiano de Cádiz en agosto de 2024. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz va a conmemorar el lunes 18 de agosto el 78 aniversario de la explosión de 1947 en un polvorín de la Armada con visitas guiadas a la exposición que aborda esta efeméride y los lugares donde ocurrió y con un homenaje a las más de 150 víctimas de aquel suceso.

En la programación se incluyen además una conferencia, un concierto y la proyección de un documental, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, se ha detallado que el lunes arrancará la programación de actos con motivo de la conmemoración del 78 aniversario de la explosión de 1947 con una visita guiada a la exposición que se encuentra ubicada en el castillo de Santa Catalina a partir de las 12,00 horas. Esta tendrá una capacidad máxima de 30 personas.

Ya por la tarde, a las 19,00 horas, se celebrará una visita guiada a los lugares de la explosión a cargo del investigador José Antonio Aparicio. Esta visita tendrá su punto de partida en la puerta del Instituto Hidrográfico de la Armada.

A las 21,30 horas del mismo lunes se celebrará el tradicional homenaje a las víctimas de la explosión de 1947 en el monolito dedicado a las víctimas en la plaza de San Severiano, y a las 22,00 horas tendrá lugar un concierto de piano a cargo de Juan José Sevilla en el patio del Instituto Hidrográfico de la Armada.

La recogida de las invitaciones para este recital será desde este jueves 14 de agosto en el Espacio Cultural de Arte Contemporáneo (ECCO), situado en el paseo Carlos III.

Por otro lado, el martes 19 de agosto y miércoles 20 de agosto a las 12,00 horas habrá visitas guiadas a la exposición 'La explosión de 1947' en el castillo de Santa Catalina, con un máximo de 30 personas.

Además, el jueves 21 de agosto a las 20,00 horas se celebrará una conferencia a cargo del investigador José Antonio Aparicio titulada 'La explosión y las cenizas que cubrieron Tolosa Latour'. Será en el patio del ECCO.

Como colofón a este programa de actos, tendrá lugar a las 22,00 horas del jueves la proyección del documental '1947, el cielo de puso rojo', que cuenta con guión y dirección de Fernando Santiago, del Servicio de Video de la Diputación Provincial de Cádiz, Diario de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC).

El documental tiene una duración de 53 minutos y será proyectado en patio del ECCO.