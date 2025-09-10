Cádiz descubre el significado del color en el mundo en una exposición de fotografías de National Geographic

Vista de la exposición 'Colores del mundo' en la Plaza de España de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Cádiz acoge desde este miércoles la exposición 'Colores del mundo', que acerca al público a la variedad de paisajes del planeta y a los colores que los caracterizan a través de 42 instantáneas de fotógrafos de National Geographic.

La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González García-Negrotto, la delegada de la Fundación La Caixa en Andalucía, Mirian Mateos, el director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva, Paco Ramos, y la asesora de la muestra Alexandra Laudo, han presentado esta exposición, según ha indicado la fundación en una nota.

La muestra, organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, invita a reflexionar sobre el color, un elemento que "nos rodea en todo momento y que es capaz de impactar en cómo nos sentimos y llenarnos de fuerza, relajarnos o emocionarnos", como se ha indicado.

De la mano de prestigiosos fotógrafos de National Geographic, entre los que se encuentran los multipremiados Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen o Frans Lanting, se conocerán las connotaciones de los colores en las culturas de todo el mundo a partir de la amplia gama de amarillos, naranjas, rojos, violetas, azules, verdes y blancos.

Esta exposición forma parte del programa 'Arte en la calle', con el cual la Fundación La Caixa quiere hacer de Cádiz "un museo a cielo abierto".

La muestra dedica un ámbito a cada uno de los siete colores elegidos y desgrana, a través de seis fotos por ámbito y pequeños textos introductorios, algunas consideraciones sobre el significado de esos colores en el mundo.