Cádiz habilita el Centro Fermín Salvochea para que personas sin hogar se resguarden de la borrasca Claudia

Una persona se protege de la lluvia y el viento con un paraguas en la jornada de avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha activado un protocolo para las personas sin hogar de la ciudad puedan refugiarse de los efectos de la borrasca Claudia, abriendo para ello durante las 24 horas el Centro Fermín Salvochea.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que se ha tomado esta medida ante la previsión de lluvias y fuertes vientos durante los próximos días por el paso de la borrasca Claudia, manteniendo este centro abierto hasta el próximo domingo y en función de las previsiones meteorológicas.

El teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha señalado que el objetivo de esta medida es "garantizar la seguridad y el bienestar de las personas sin hogar durante este episodio de inestabilidad meteorológica".

Para ello, el equipo de calle y los voluntarios de las entidades sociales que trabajan en el ámbito del sinhogarismo en la ciudad se van a encargar de informar y acompañar a las personas interesadas hasta las instalaciones. Además, el Ayuntamiento ha dispuesto personal municipal en el Centro Fermín Salvochea durante las 24 horas, con asistencia especializada para atender las necesidades de este colectivo durante la activación del protocolo.

Desde Servicios Sociales se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de avisar a los servicios municipales o a las entidades sociales ante la presencia de personas que puedan encontrarse en situación de riesgo por las condiciones meteorológicas.