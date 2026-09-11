Cádiz prepara una exposición fotográfica al aire libre sobre Manuel de Falla por los 150 años de su nacimiento

Archivo - Plaza de España de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha comenzado los preparativos para la celebración del 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano Manuel de Falla, que se celebrará durante el último cuatrimestre del año, con los trabajos de una exposición al aire libre del artista gaditano Teo Vázquez, que llevará la figura del compositor a distintos espacios de la ciudad, acercando su vida y su legado a toda la ciudadanía.

La propuesta forma parte de 'Nuestros Embajadores', un proyecto que ofrece a la ciudad un homenaje cultural, visual y sonoro a una de las figuras musicales más trascendentes del siglo XX español, ha indicado el Consistorio en una nota.

Para esta intervención, se han seleccionado cinco edificios de Cádiz, en cuyas ventanas se incorporarán de forma temporal cinco grandes obras fotográficas protagonizadas por Manuel de Falla. El artista presentará al compositor en diferentes edades y momentos de su vida, estableciendo un diálogo entre su figura y la arquitectura de la ciudad.

Las imágenes están concebidas específicamente para integrarse en los edificios y aprovechar sus propias ventanas como elementos de la composición. De este modo, Manuel de Falla aparece incorporado al paisaje urbano de Cádiz, generando una exposición abierta que no necesita de un espacio cerrado ni de un horario de visita, ya que la propia ciudad se convierte en "sala de exposiciones".

La intervención propone un recorrido visual por diferentes etapas de la vida de Manuel de Falla a través de cinco obras de gran formato. Cada una de ellas ha sido pensada para relacionarse con el edificio que la acoge, haciendo que fotografía y arquitectura formen una única pieza artística.

Esta misma semana, Teo Vázquez comenzará a trabajar en la construcción e instalación de las cinco obras que formarán parte de esta exposición al aire libre. El proceso permitirá que la ciudadanía pueda ir viendo cómo estas intervenciones comienzan a incorporarse al paisaje urbano y a transformar los edificios seleccionados en espacios expositivos.

La iniciativa busca que la figura de Falla pueda ser descubierta de una manera diferente, tanto por los ciudadanos como por quienes visitan Cádiz, integrándose en los recorridos cotidianos de la ciudad.

De esta manera, la exposición de Teo Vázquez constituye la antesala de una diversa programación cultural que se desarrollará durante los próximos meses en torno al 150 aniversario de Manuel de Falla.

El proyecto 'Nuestros Embajadores' estará acompañado de una ruta cultural por la ciudad, que permitirá conectar las diferentes intervenciones y acercar al público a la figura, la vida y el legado del compositor. La inauguración del proyecto tendrá lugar el próximo 29 de octubre en la Plaza de San Antonio, con un concierto dedicado a Manuel de Falla a cargo de Leo Power y Javier Galiana, que servirá como punto de partida para este homenaje cultural, visual y sonoro.