Cádiz reabre instalaciones deportivas, culturales y el servicio de limpieza, pero mantiene cerrados los parques

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz comienza a recuperar la normalidad tras la mejora de la situación climatológica. Esto permitirá la reapertura este jueves de las instalaciones deportivas y de los equipamientos municipales dedicados a la cultura y a la juventud, que han permanecido cerrados este miércoles, así como el servicio de limpieza, aunque los parques y jardines seguirán cerrados.

Según ha informado el Consistorio, las instalaciones deportivas cubiertas estarán operativas desde primera hora de la mañana de este jueves, mientras que las al aire libre abrirán a partir de las 18,00 horas.

Los parques públicos de la ciudad permanecerán cerrados un día más y serán revisados por los operarios municipales antes de su apertura, para comprobar si se han producido caídas de ramas o existe algún tipo de riesgo.

La Junta de Andalucía ha anunciado que habrá clases presenciales en los distintos centros educativos de la ciudad y el personal municipal, al que se recomendó el teletrabajo para este miércoles, volverá a trabajar de manera presencial. También se ha restablecido el servicio de limpieza y de recogida de residuos de la ciudad, además de la prestación del servicio de Parques y Jardines.

En cuanto a las personas sin hogar, el centro Fermín Salvochea seguirá estando operativo las 24 horas y disponibles los espacios de Setenil y del hostal de la calle Soledad, donde se han ampliado cinco plazas, contando con un total de 25 plazas.

Aunque la ciudad recupera la normalidad poco a poco tras estos fenómenos climatológicos adversos (que salvo en la playa y en la zona del Paseo Marítimo apenas han ocasionado incidencias de consideración), el Ayuntamiento de Cádiz sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía a la prudencia y a la precaución.