Cádiz recibirá más de 4.000 cruceristas en su puerto entre el domingo y el lunes

Archivo - Dos cruceros anclados en el Puerto de Cádiz. ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Cádiz va a recibir entre el domingo 18 de enero y el lunes día 19 a algo más de 4.000 cruceristas a bordo de dos barcos de pasajeros que harán escala en los muelles gaditanos, uno cada día.

Según la información recopilada por Europa Press, el domingo hará escala en la ciudad de Cádiz el crucero 'Aida Bella', con 1.978 pasajeros, la mayoría de nacionalidad alemana. Tocará puerto a las 09,30 horas tras su paso por Casablanca, en Marruecos. A las 18,30 horas zarpará hacia Málaga.

El lunes 19 de enero será el crucero 'Celebrity Infinity', con 2.118 pasajeros a bordo de nacionalidad destacada estadounidense, el que hará escala en el muelle Alfonso XIII del puerto de Cádiz. Aquí llegará a las 08,00 horas del lunes procedente también de Casablanca, partiendo a las 17,00 horas hacia Barcelona, su siguiente escala.

A lo largo de este primer mes del año, el puerto de Cádiz tiene previstas 12 escalas, de tal forma que hasta el próximo sábado 24 de enero no llegarán nuevos turistas a la provincia a través de estas instalaciones portuarias.

Cabe apuntar que el tráfico de cruceros cerró 2025 con 344 escalas, 11 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 3,3%. Para 2026 el Puerto de la Bahía de Cádiz tiene prevista actualmente 382 escalas de crucero, donde se incluyen las alrededor de 45 paradas del mini crucero de lujo 'Belle de Cadix'.

De los 365 días del año, en 158 (un 43%) no habrá ningún crucero en el puerto y en 118 días sólo habrá uno. Por su parte, los días que habrá dos cruceros en el puerto de la ciudad serán 57, mientras que los que habrá tres serán 29. Por último, solo se prevén tres jornadas con cuatro cruceros de forma simultánea.