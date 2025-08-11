Cádiz reparte 100 botellas de agua diarias para favorecer la hidratación de personas sin hogar durante olas de calor

Archivo - Detalle del agua de una fuente ornamental de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha explicado que este año, en periodos de olas de calor, desde el Hogar Fermín Salvoechea se reparten una media de 100 botellas de agua diarias para facilitar la hidratación de las personas sin hogar.

Desde el consistorio gaditano han señalado a Europa Press que para la campaña de calor la Delegación de Asuntos Sociales ha adquirido diversos materiales para "preservar la integridad física y proteger de los riesgos vitales" que provocan las altas temperaturas y los fenómenos climatológicos extremos.

Así, han detallado que se han adquirido más de 100 protectores solares, chanclas y sandalias, camisetas de verano y gorras transpirables, además de 150 slips y bragas.

Estos materiales del Ayuntamiento se reparten a las distintas entidades sociales que trabajan con personas sin hogar de la ciudad, que son las que las distribuyen entre sus usuarios.

Para ello, se ha señalado que se ha generado una base de datos que "evita duplicidad de entregas y garantiza que se beneficien el mayor número de personas", así como la valoración de más de una entrega por persona "si la situación lo justifica".

Cabe recordar que para este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en las ocho provincias, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 42ºC de máxima en varios puntos de Andalucía.

En la provincia de Cádiz este aviso naranja afecta a la campiña gaditana con temperaturas de 40ºC, pasando a amarillo en el litoral y la sierra de Grazalema.