Cádiz superó los 237.000 pensionistas en 2025, casi 4.000 beneficiarios más que el año anterior

Archivo - Fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de personas que percibieron pensiones contributivas de la Seguridad Social en la provincia de Cádiz durante el pasado año 2025 se elevó hasta las 237.446 beneficiarios, con una pensión media de 1.300 euros, siendo mayor en el caso de los hombres (124.160) que en el de las mujeres de la provincia (113.286).

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, respecto al año anterior, 2024, se ha producido un leve crecimiento, en concreto de 3.994 personas más, ya que en el citado se percibieron 233.452 pensiones.

De esta cifra global, un total de 130.301 se debieron a pensiones contributivas por jubilación, con una cuantía media de 1.500 euros, mientras que 57.151 eran de viudedad, con un importe de 978 euros, y 39.652 a incapacidad y favor familiar.

Por sexo, la pensión media de los hombres oscila en los 1.519 euros, mientras que en la de las mujeres se sitúa en 1.079 euros de manera general. Si se especifica en las pensiones por jubilación la diferencia entre ambos sexos va de los casi 1.700 de los hombres a los 1.259 de las mujeres. Esto se invierte en los casos de viudedad, donde hay una variación de 350 euros de media en beneficio para las mujeres, con una pensión media de 1.000 euros, frente a los 649 euros de los hombres.

Por tramos económicos, hay 67.834 personas en la provincia que cobran más de 1.500 euros al mes de pensión contributiva, bajando hasta las 13.700 las que perciben menos de 400 euros mensuales. En este último caso, hay más de 8.200 mujeres con esa pensión y 5.490 hombres.

En el caso de las jubilaciones, hasta 51.385 personas cobran más de 1.500 euros, 40.195 de ellos son hombres y 11.190, mujeres. El siguiente tramo con más beneficiarios es el de entre 600 y 1.000 euros, con 37.747 personas, de las cuales 19.114 son hombres y 18.633 mujeres.

Respecto a las personas de la provincia que cobraron en 2025 menos de 600 euros, algo más de 5.700 fueron mujeres, mientras que la cifra baja significativamente en el caso de los hombres, con menos de 2.000 pensionistas.