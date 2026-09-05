Los campings de Tarifa (Cádiz) lideran el número de pernoctaciones de Andalucía en el mes de julio

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CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz registró más 320.000 pernoctaciones en campings en el mes de julio, siendo más de 84.500 los viajeros que eligieron esta modalidad de alojamiento. Por su parte, Tarifa fue el municipio andaluz que más pernoctaciones obtuvo, seguido de Barbate y Níjar (Almería).

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), recogidos por Europa Press, la mayoría de los turistas fueron nacionales (76.728) que acumularon el grueso de las pernoctaciones con 299.616 estancias. Por su parte, en julio, se hospedaron 7.811 turistas extranjeros, cumplimentando 22.036 estancias.

Por puntos turísticos, el municipio de Tarifa obtuvo en julio 70.208 pernoctaciones, liderando este segmento a nivel andaluz, y recibiendo 25.685 turistas con una estancia media de 2,8 días. En segundo lugar se situó Barbate, con 16.230 viajeros y 60.181 pernoctaciones.

Por zonas costeras, la Costa de la Luz de Cádiz fue la que más turismo de campings recibió, con 81.371 viajeros y 305.459 pernoctaciones. El turista nacional predominó en esta zona con un total de 73.622 personas que realizaron un total de 283.700 pernoctaciones, mientras que el resto fueron visitantes extranjeros, 7.749, que generando 21.759 estancias en los campings de la Costa de la Luz.