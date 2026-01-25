El Campo de Gibraltar (Cádiz) destaca en la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez con seis diseñadores de la comarca

El Campo de Gibraltar destaca en la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez 2026 con seis diseñadores de la comarca. - MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Campo de Gibraltar ha vuelto a situarse en un lugar "destacado" dentro de la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez 2026, "uno de los eventos más relevantes del panorama andaluz dedicado a la moda flamenca". La presencia de seis diseñadores de la comarca ha reafirmado la apuesta decidida de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por la "promoción del talento creativo, la artesanía y el diseño como ejes de desarrollo cultural y económico".

Según ha precisado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en una nota, en esta edición, la representación campogibraltareña ha estado integrada por Gema Valero, Gloria Coca, Ángel Barrera, Rafael Leveque, Rocío Segovia y Alejandro Andana, firmas que "destacan por la calidad técnica de sus propuestas, una marcada identidad propia y una constante evolución creativa".

Como parte de esta presencia institucional, la Mancomunidad ha contado con un stand propio en el recinto de la Pasarela Tío Pepe Jerez, concebido como un "espacio de promoción conjunta del diseño comarcal". En él, cada creador ha tenido la oportunidad de exhibir sus trabajos, ofreciendo una "visión global de la riqueza, diversidad y excelencia de la moda flamenca que se produce en el territorio".

A esta propuesta se ha sumado la diseñadora linense de complementos Koki y Punto, marca creada por Alba Arana, que ha conquistado al público con sus "emblemáticos" y "singulares" bolsos artesanales. Sus diseños, especialmente el bolso tipo "bombonera", destacan por su "versatilidad" y por la "alta" calidad de los materiales empleados, factores que consolidan a los complementos de Koki y Punto como una "apuesta segura dentro del sector".

No obstante, la 19ª edición de la Pasarela Flamenca Tío Pepe dio comienzo el pasado jueves en el entorno de las Bodegas González Byass, escenario que volvió a convertirse en epicentro de la moda flamenca, con un público intergeneracional atraído por la fusión de "tradición, tendencias y la fuerza expresiva del volante". Un escenario idóneo para visibilizar el talento "emergente" respaldado e impulsado por la Mancomunidad del Campo de Gibraltar

Uno de los momentos más destacados de esta edición fue la proclamación de la firma linense Salitre y Azahar, liderada por las diseñadoras Anabel Genal y Raquel Andrades, como ganadora del Certamen Volantes de Cádiz, celebrado el pasado viernes en el marco de la pasarela.

Este certamen, instaurado en 2020, ha reconocido en cinco de sus seis ediciones a diseñadores campogibraltareños, lo que "evidencia el peso creativo de la comarca en el panorama de la moda flamenca". La trayectoria ganadora comenzó con el sanroqueño Alejandro Andana, consolidando una "senda de excelencia que continúa dando frutos".

La representación institucional campogibraltareña estuvo encabezada por la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, junto a los vicepresidentes comarcales María Teresa García León y Javier Vázquez Hueso. Asimismo, estuvieron presentes el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez Ros; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, Juana Isabel Cid Vadillo; y el concejal del Ayuntamiento de San Roque, Daniel Rodríguez Ruiz.

En este contexto, la presidenta de la Mancomunidad ha agradecido la oportunidad brindada por la Pasarela Tío Pepe Jerez y ha destacado "el firme compromiso de la Mancomunidad con los artesanos y diseñadores campogibraltareños de la moda flamenca", a quienes se apoya de manera "constante" para que su trabajo alcance "la visibilidad y el reconocimiento que merece en los principales escaparates del sector".

Por su parte, la vicepresidenta de Participación Ciudadana, Formación y Empleo, ha subrayado que "la presencia del Campo de Gibraltar en esta pasarela es el "reflejo del talento, el esfuerzo y la profesionalidad de nuestros creadores, así como del trabajo continuado que se desarrolla desde la institución para acompañar y respaldar al sector creativo en su crecimiento y proyección exterior".

Ambas responsables institucionales han felicitado a todos los diseñadores y artesanos campogibraltareños participantes, poniendo en valor su contribución a la proyección cultural y económica de la comarca y destacando que el Campo de Gibraltar continúa "afianzando su liderazgo creativo dentro del panorama andaluz y nacional de la moda flamenca".