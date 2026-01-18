El Campo de Gibraltar reafirma su "apuesta decidida" en la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez 2026

El Campo de Gibraltar tuvo presencia en la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez 2026. - MANCOMUNIDAD CAMPO DE GIBRALTAR

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Campo de Gibraltar se sitúa en un "lugar destacado" dentro de la Pasarela de Moda Flamenca Tío Pepe Jerez 2026, uno de los eventos "más relevantes" del panorama andaluz dedicado a la moda flamenca. Esta presencia reafirma la "apuesta decidida" de la comarca y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por la promoción del talento creativo, la artesanía y el diseño como ejes de desarrollo cultural y económico.

Tal y como ha precisado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en una nota, la cita se celebrará el 25 de enero, a las 13,15 horas, y contará con la participación de reconocidos diseñadores del Campo de Gibraltar, que presentarán sus nuevas colecciones en un escaparate "de máxima proyección". En esta edición, la representación comarcal estará integrada por Gema Valero, Gloria Coca, Ángel Barrera, Rafael Leveque, Rocío Segovia y Alejandro Andana, firmas que destacan "por la calidad técnica, la identidad propia y la evolución constante de sus propuestas".

Como parte de esta presencia institucional, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar contará con un 'stand' propio en el recinto de la Pasarela Tío Pepe Jerez, concebido como un espacio de promoción conjunta del diseño comarcal. En él, cada creador podrá exhibir sus trabajos, "ofreciendo una visión global de la riqueza, diversidad y excelencia de la moda flamenca que se produce en el territorio".

El 'stand' incorporará igualmente la participación de la diseñadora de complementos Koki y Punto, especializada en bolsos artesanales, poniendo de relieve el valor de los complementos dentro del traje flamenco y la relevancia de la artesanía como seña de identidad del sector.

Así, la presencia del Campo de Gibraltar en la Pasarela Tío Pepe Jerez 2026 supone una nueva oportunidad para "visibilizar el sector creativo comarcal, reforzar su posicionamiento en el ámbito andaluz y nacional y proyectar una imagen de territorio comprometido con su identidad cultural, la innovación y el emprendimiento".

En palabras de la vicepresidenta de la Mancomunidad, María Teresa García León, "esta participación es el reflejo del talento, el esfuerzo y la profesionalidad de nuestros diseñadores y artesanos, así como del trabajo continuo que se viene realizando desde la institución para acompañar y respaldar al sector creativo del Campo de Gibraltar en su crecimiento y proyección exterior".

Por su parte, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha destacado "el firme compromiso de la Mancomunidad con los artesanos campogibraltareños de la moda flamenca, a quienes se apoya de forma constante para que su trabajo tenga visibilidad y reconocimiento en los principales escaparates".

Asimismo, Pérez Custodio ha valorado "la destacada presencia de la artesanía del Campo de Gibraltar en la pasada edición de Fitur 2025, donde ya se puso de manifiesto la calidad, creatividad y capacidad emprendedora de un sector que hoy continúa ganando protagonismo y proyección".