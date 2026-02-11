Canal Sur TV emite este jueves un resumen de las semifinales del Carnaval de Cádiz

Comparsa 'Los Humanos' de Antonio Martínez Ares durante su pase de semifinales del COAC de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión va a emitir este jueves 12 de febrero un especial con un resumen de las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras (COAC) que se está desarrollado estos días en el Gran Teatro Falla de Cádiz, y que alcanza su última sesión, la Gran Final, este viernes.

El especial estará presentado por Manu Sánchez, Paz Santana y Soco López, que irán dando paso a todos los finalistas del concurso que culmina este viernes y que se podrá ver en la radio y televisión públicas andaluza.

A partir de las 21,45 horas, los presentadores "más carnavaleros" de Canal Sur irán dando paso a los finalistas en el mismo orden en el que participarán en la Gran Final, pudiendo los telespectadores escuchar una parte del repertorio de cada uno de los grupos.

Actuaciones con las que se irá refrescando la memoria después de varias semanas de fases eliminatorias, que arrancaron con las preliminares el pasado domingo 11 de enero.

Ya el viernes, será la Gran Final del Carnaval de Cádiz, que podrá verse en directo a partir de las 19,55 horas en Canal Sur Televisión.