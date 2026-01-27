Cancelan todas las salidas desde Algeciras y Tarifa (Cádiz) y prohíben que los camiones circulen en el puerto

Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz). ARCHIVO. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Los puertos de Algeciras y Tarifa, en la provincia de Cádiz, han cancelado para este martes 27 de enero todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger, en el norte de África, debido a las condiciones adversas de viento y lluvia que se está registrando en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca 'Joseph', que mantiene a la provincia en avisos amarillos y naranja.

Además, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha informado en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, de que los vehículos ajenos a la actividad portuaria deben evitar circular por las vías del interior del puerto algecireño.

De hecho, este lunes por la tarde ya avisaba que se iba a prohibir el acceso de camiones ante estas circunstancias, que serán levantadas según vaya mejorando el tiempo en el Estrecho.

Esta situación se ha ido repitiendo desde la semana pasada en el puerto de Tarifa, con cancelaciones de sus barcos debido a las borrascas que han ido pasando por la provincia de Cádiz. No así en Algeciras, que pese a la situación en el otro puerto, ha ido manteniendo su actividad sin necesidad de suspender salidas hacia sus destinos.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, la zona de Grazalema permanece bajo aviso naranja desde las 09,00 hasta las 21,00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 80 l/m2 en doce horas, que podría superar localmente los 100 l/m2 en el municipio. Asimismo, entre las 06,00 y las 18,00 horas estará vigente el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 l/m2 en una hora en esta comarca.

Además, en las comarcas gaditanas de la campiña, el litoral y el Estrecho, desde las 06,00 hasta las 18,00 horas, estará activo el aviso amarillo por lluvias, que podrán alcanzar hasta 20 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas. En estas zonas se esperan fuertes vientos que mantendrán el aviso amarillo en el mismo tramo horario, con rachas máximas de componente oeste de hasta 90 km/h en el Estrecho y de hasta 80 km/h en el resto de áreas.