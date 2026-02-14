Carnaval de Cádiz 2026: dónde aparcar gratis y parkings públicos en la ciudad

CÁDIZ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval de Cádiz ya está en plena ebullición tras la finalización del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026. Con miles de visitantes dispuestos a disfrutar de la fiesta, una de las principales preocupaciones es dónde aparcar en la ciudad y qué opciones de estacionamiento público existen.

Encontrar aparcamiento gratuito en la Tacita de Plata no es tarea fácil, especialmente en jornadas de gran afluencia. Aun así, existen algunas zonas donde es posible dejar el vehículo sin coste.

Una alternativa es el entorno del Fuerte de Cortadura, situado a la entrada de la ciudad, frente a la estación de tren. Desde allí se puede optar por el Cercanías --con parada en Cortadura y llegada a Cádiz Centro en unos ocho minutos-- o por el autobús urbano (Línea 1), lo que permite acceder al casco histórico.

Otra opción es la zona próxima al recinto exterior de la Zona Franca de Cádiz y el polígono industrial, donde hay las plazas gratuitas en las calles aledañas. El autobús urbano conecta este punto con el centro en aproximadamente 15 minutos.

En cuanto al estacionamiento regulado en superficie, está gestionado por la Empresa Municipal de Movilidad y Aparcamientos de Cádiz (Emasa). La Zona Azul está pensada para favorecer la rotación --compras y gestiones--, con una tarifa aproximada de un euro por hora y un tiempo máximo de tres horas de lunes a sábado.

Por su parte, la Zona Naranja permite estancias algo más prolongadas en áreas cercanas a puntos estratégicos de la ciudad, con un precio en torno a 1,20 euros por hora y un máximo de tres horas todos los días. Finalmente, la Zona Verde está reservada exclusivamente para residentes acreditados.