Las Carreras de Caballos de Sanlúcar (Cádiz) se celebrarán este 2026 en dos ciclos entre el 8 y el 23 de agosto

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El comité directivo de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha aprobado las fechas de la temporada de carreras en las playas sanluqueñas de este próximo verano 2026, que se celebrarán en dos ciclos de tres días cada uno, siendo el primero del 8 al 10 y el segundo del 21 al 23 de agosto.

En una nota, ha explicado que las fechas aprobadas atienden como es habitual al calendario de mareas de este próximo verano, ya que los días de carreras tienen que cuadrar con una buena bajamar para que los caballos purasangres puedan competir con orilla y pista suficiente por la playa.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha indicado que ya se está planificando la temporada y se está trabajando en varios asuntos, entre ellos el de la captación de patrocinadores con el fin de cerrar una temporada con garantías suficientes y acorde al acontecimiento que cada verano se celebra en las playas sanluqueñas.

En este sentido, ha adelantado que por undécimo año consecutivo Loterías y Apuestas del Estado ha incluido a las Carreras de Caballos de Sanlúcar en el calendario nacional de la apuesta hípica externa, junto a hipódromos como el de Madrid, San Sebastián y Dos Hermanas.

En este año 2026 se celebrará la 181 edición de las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha recordado la Sociedad.