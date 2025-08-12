Las Carreras de Caballos de Sanlúcar (Cádiz) recibe cerca de 200 inscripciones para su segundo ciclo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El segundo ciclo de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se desarrollará durante los días 19, 20 y 21 de agosto, ha recibido casi 200 inscripciones para participar en este evento, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos ha informado en una nota que se han recibido 198 inscripciones, que corresponden a 84 caballos para un total de 13 pruebas que se disputarán a lo largo de esos tres días.

Así, cinco de ellas serán durante la jornada de 19 de agosto, día en que se jugará apuesta hípica externa Lototurf, otras cuatro serán el segundo día y tres en el último día de carreras.

Entre las pruebas previstas se encuentran las patrocinadas por Fundación Cajasol, Cruzcampo, El Molino, Toyota Nimauto, Ayuntamiento de Sevilla, Caja Rural del Sur, Pernod Ricard, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, CaixaBank, Puerto de Sevilla y Bodegas Barbadillo.

Los premios mejor dotados económicamente de la temporada de carreras se correrán en este segundo ciclo, como el Gran Premio de Andalucía, patrocinado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, sobre una distancia de 1.600 metros y con 10.200 euros en premios que se disputará el primer día, o el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, la prueba más esperada e importante de la temporada, dotada con 13.600 euros en premios sobre una distancia de 2.000 metros, que se correrá el jueves 21 de agosto.

El segundo ciclo cerrará la 180 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar, que se iniciaron el pasado 5 de agosto con su primer ciclo, al coincidir esa fecha con una buena bajamar en la playa de la Pileta.