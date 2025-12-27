El Cartero Real visita en la tarde del sábado el Poblado de Doña Blanca (El Puerto de Santa María)

El Cartero Real visita la pedanía portuense del Poblado de Doña Blanca. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Cartero Real visitará en la tarde del sábado la pedanía portuense del Poblado de Doña Blanca para que los niños del entorno puedan entregar sus cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, con sus deseos e ilusiones para la próxima Noche de Reyes.

Tal y como ha emitido el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) en una nota, esta visita organizada por la Concejalía de Fiestas "acerca la tradición y la magia de estas fechas a todos los rincones del municipio".

Así, el emisario real recogerá las misivas en la sede de la Asociación del Castillo de Doña Blanca, conocida como el local del Cine, donde estará acompañado por sus pajes.

Además, durante la visita, además de cumplir con su labor epistolar, repartirá golosinas entre los más pequeños, "contribuyendo a una jornada cargada de ilusión".

En contexto, la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Poblado de Doña Blanca, encabezada por su presidente, Rafael Ruiz, será la encargada de recibir al Cartero Real en este acto dirigido a las familias del Poblado.

JORNADA DEL VIERNES

Por otro lado, el Consistorio local ha indicado que el pasado viernes, 26 de diciembre, la localidad gaditana volvió a celebrar la Cabalgata del Gran Visir y la Caravana de la Esperanza, en una cita en la que los portuenses "no dudaron en salir a la calle para participar en la gran recogida de alimentos organizada por la Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza.

Por su parte, el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha querido agradecer públicamente la implicación de todas las familias y personas que aportaron alimentos y productos de primera necesidad, destacando "la enorme generosidad de El Puerto, que siempre responde cuando se trata de no dejar a nadie atrás".

En este sentido, ha subrayado que la Cabalgata del Gran Visir es una propuesta pensada para el disfrute de las familias y para llenar "de alegría y espíritu navideño las calles de la ciudad con un claro fin benéfico".