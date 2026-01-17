La Casa de Iberoamérica acoge la presentación de un libro para analizar los discursos políticos de Argentina - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El investigador argentino Baal Delupi presentará en la Casa de Iberoamérica de Cádiz su libro 'El dilema de los intelectuales argentinos. Revolución, democracia y poder' el próximo martes 20 de enero a las 19.00 horas, una obra que aborda los discursos políticos de los dos últimos siglos de Argentina.

Delupi, licenciado en Comunicación Social y doctor en Semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ha impartido clases, entre otros centros, en la Universidad de Cádiz.

El objetivo de esta investigación, que ahora ve la luz en forma de libro, es analizar la construcción de los discursos vinculados a la praxis política, aquellos que intervinieron en distintos momentos históricos para edificar proyectos políticos, intentando modificar el orden existente vinculado a ideologías y movimientos específicos.

De los grupos emblemáticos del siglo XX y principios del XXI, el autor se interroga por dos espacios singulares que permiten analizar tanto el pasado como el presente de la historia intelectual de Argentina: los colectivos 'Pasado y Presente' y 'Carta Abierta', han indicado en un comunicado.

Delupi es, además, coordinador de una iniciativa premiada en Argentina que rescata, preserva y conecta publicaciones (revistas) con proyección en la memoria cultural compartida en todo el ámbito iberoamericano, el Archivo de Revistas Culturales de Córdoba (ReC). Este organismo está vinculado a plataformas argentinas de preservación del patrimonio impreso.

La presentación del libro tendrá lugar en la Casa de Iberoamérica a las 19.00 horas del próximo martes 20 de enero, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. La iniciativa cuenta con el apoyo del Consulado General de la Argentina en Cádiz y la Casa de Argentina en Cádiz.

Baal Delupi es doctor en Semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), egresado del Programa de Actualización en Prácticas Artísticas y Política en América Latina (UBA), y Licenciado en Comunicación Social. Fue Investigador Postdoctoral en la Università di Torino (Italia), en el marco del proyecto FACETS_ERC financiado por la Unión Europea, y en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Asimismo, ha sido 'visiting scholar' en el Centre of Discourse Studies (Barcelona), dirigido por Teun A. van Dijk.

Es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Universidad Blas Pascal (UBP), y ha dictado cursos en la Universidad de Cádiz, la Universidad de Murcia (España), la Universidad de Sonora (México), entre otras.

Actualmente, co-coordina el equipo de investigación 'Archiverías contemporáneas. Preservación, estudio y circulación de producciones culturales, intelectuales, científicas y artísticas en América Latina' (Ciecs, Conicet-UNC) e integra el programa "Discurso Social: lo visible y lo enunciable" del Centro de Estudios Avanzados (UNC). Además, se desempeña como coordinador del Archivo de Revistas Culturales de Córdoba (ReC).