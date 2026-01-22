La Catedral de Cádiz acogerá el martes 27 de enero una misa funeral por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Archivo - Vista de la Catedral de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Cádiz y Ceuta celebrará el próximo martes 27 de enero, a las 20,00 horas, una misa funeral en la Catedral de Cádiz por "el eterno descanso" de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba).

La celebración eucarística estará presidida por el administrador apostólico, Ramón Valdivia Jiménez, y será, según ha indicado la Diócesis en una nota, "un momento de oración y recogimiento" en el que la comunidad diocesana "se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios, pedir por la pronta recuperación de los heridos y para expresar su cercanía y solidaridad con sus familias y seres queridos".

Asimismo, durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervienen en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo "su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".

De esta manera, la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha invitado a los fieles a participar en esta celebración "como signo de comunión y apoyo espiritual en un momento de profundo dolor".