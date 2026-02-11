CCOO-A dice que las mujeres tendrían que cobrar 4.654 euros más para igualarse a los hombres y exige medidas a la Junta

Presentación del informe de CCOO sobre brecha salarial. - CCOO

CCOO de Andalucía ha presentado en Cádiz su informe anual sobre la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, en el marco del Día de la Igualdad Salarial, señalando que las mujeres tendrían que cobrar 4.654 euros más para igualarse a los hombres, por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía medidas urgentes ante una brecha salarial del 25,9%.

En una nota, el sindicato ha afirmado que, "pese a la reducción paulatina de esta diferencia salarial como consecuencia de los acuerdos y presión sindicales y medidas como la subida del SMI o los planes de igualdad, dicha discriminación sigue siendo amplia, tiene un origen estructural y continúa empobreciendo a las trabajadoras andaluzas".

CCOO ha valorado que la brecha haya bajado por primera vez en cuatro años del umbral del 26%, situándose concretamente en un 25,9%, aunque ha considerado "insuficiente esta reducción del 0,4%", advirtiendo de que a este ritmo "ni en dos décadas ni en tres se va a conseguir igualar los salarios".

"Esta situación es especialmente grave en una comunidad que ya tiene los segundos salarios más bajos de España, lo que sitúa a muchas mujeres trabajadoras en situaciones casi de pobreza", ha añadido.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha destacado en ese sentido que "para igualarse al sueldo de los hombres, el salario de las mujeres andaluzas tendría que crecer 4.654 euros anuales". Una realidad que, como ha apuntado, "no es fruto de decisiones individuales, sino de un origen social muy claro, donde la maternidad y los cuidados actúan como penalización directa en el mercado laboral".

Asimismo, ha añadido que "la parcialidad es una de las mayores trampas a las que se enfrentan las trabajadoras en Andalucía", afirmando que "solo el 17,6% de los hombres trabaja a tiempo parcial mientras que esta modalidad se dispara hasta el 38% en el caso de las mujeres". Así, ha indicado que "la parcialidad no es una elección, sino una imposición del mercado laboral andaluz que explica el 64% de la desigualdad salarial total".

En este sentido, Carrasco ha detallado que la brecha aumenta exponencialmente conforme crece la descendencia, asegurandoque "no es lo mismo la situación que sufren las mujeres con un hijo, que las que tienen tres menores a cargo, donde esa brecha aumenta del 18% al 30%".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cádiz, Inmaculada Ortega, ha puesto el foco en la realidad territorial de la provincia, destacando la "dualidad" existente entre las zonas industriales y las administrativas. "Está claro que los empleos relacionados con el puerto de Algeciras y con la industria están acaparados por hombres y son los que tienen mayor salario", ha explicado Ortega, contraponiendo esta realidad a la de Cádiz capital, donde la brecha es menor (12,3%) debido al peso del empleo público.

Para la dirigente sindical, estos datos evidencian un "desequilibrio tremendo que requiere políticas industriales activas que incorporen a la mujer a los sectores de mayor valor añadido", insistiendo en que la brecha "no se combate solo con voluntad, sino corrigiendo la segregación ocupacional que relega a las mujeres a los sectores más precarios y peor remunerados".