Un centenar de coches se unen este sábado a la caravana de IU Cádiz para exigir a la Junta el desdoble de la A-384

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de coches procedentes de numerosos puntos de la Sierra de Cádiz ha participado este sábado en la caravana de protesta, organizada por IU, para exigir al Gobierno de Andalucía que consigne una partida presupuestaria que permita iniciar de manera "urgente" el desdoble de la carretera A-384.

Decenas de coches han participado en tres caravanas que salieron en torno a 10.00 horas de los municipios de Olvera, Villamartín y Espera, para terminar encontrándose en Algodonales; con el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, a la cabeza.

También la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, los alcaldes de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, de Puerto Serrano, Daniel Pérez y de Bornos, Hugo Palomares; así como decenas de concejalas y concejales y militantes de IU en toda la comarca.

"Hoy hemos salido a la calle por una cuestión que nos parece ya un poco vergonzosa, que el PP, que el Gobierno de la Junta de Andalucía, una vez más, en los presupuestos de 2026, no tenga una partida ni siquiera de un solo euro para invertir en unas infraestructuras tan necesarias como son las carreteras de la Sierra; concretamente en la A-384", ha señalado el coordinador de IU.

Según ha asegurado es "una promesa incumplida de los gobiernos del PP, pero también de los sucesivos gobiernos del PSOE, que durante décadas ha estado engañando a la población de la Sierra".

Rodríguez ha incidido en que es "una cuestión de injusticia histórica" y ha recordado que se trata de una de las carreteras "con más siniestralidad de la provincia de Cádiz". "Solo en los últimos cinco años, más de 20 personas han perdido la vida en esta carretera", ha apuntado.

Una situación que, ha apuntado, "tiene una solución clara, que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones y que el famoso Juanma lo haría de hace ocho años se cumpla". "No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", ha criticado.

"Las zonas rurales existen, la Sierra de Cádiz existe. Hay una necesidad clara de cohesión social en los territorios rurales de Andalucía y en nuestra provincia, concretamente, desde hace años se produce una injusticia con la Sierra de Cádiz en inversiones, en educación, en sanidad, pero también en infraestructuras, que son necesarias para cohesionar, para el arraigo territorial y para que la despoblación no siga aumentando en zonas como la comarca de la sierra de Cádiz", ha incidido.

El coordinador provincial ha avisado de que este "es un primer paso", pero ha asegurado que van "a seguir realizando este tipo de movilizaciones". "Si tenemos que cortar las carreteras de la Sierra, las cortaremos, porque llevamos la razón, porque el Partido Popular está ofendiendo de forma clara a los municipios de la Sierra de Cádiz y es el momento de actuar en firme", ha apostillad.

Además, ha hecho un llamamiento "a toda la ciudadanía de la Sierra de Cádiz a que se una a estas movilizaciones, a movimientos sociales, colectivos, organizaciones políticas".

Por su parte, el responsable de Política Institucional de IU Cádiz y alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha defendido que "no es una cuestión política ni de siglas, es una cuestión de la seguridad de todos y de todas, de los trabajadores y las trabajadoras, que tenemos que hacer uso de una vía que es tercermundista y que, literalmente, está costando la vida a nuestros vecinos"

"Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, porque desde IU hemos tomado conciencia en todos nuestros pueblos y hoy aquí, estamos participando más de 10 municipios con sus representantes políticos y con los vecinos representando a sus municipios", ha asegurado.

Según Aguilera, "ese movimiento social que se ha creado ante una necesidad evidente no va a parar y va a ser promotor de las futuras movilizaciones que va a haber en esta comarca", al tiempo que ha insistido en la importancia de la A-384, "una carretera que está uniendo el transporte pesado del puerto de Algeciras con el puerto seco de Antequera".

En esta misma línea, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, junto a las decenas de vecinas y vecinos de este municipio, ha explicado que llevan a cabo una doble reivindicación, "no sólo nos unimos porque nos afecte la A-384, sino también, porque en el municipio de Espera llevamos años reivindicando el arreglo de la carretera que nos conecta con el municipio de Arcos de la Frontera, la A-393, que tiene unas condiciones lamentables".

Lozano ha aprovechado esta cita para anunciar una marcha de protesta desde el pueblo de Espera hasta el pueblo de Arcos en la que quieren "que todos nos acompañen, espereños y espereñas y aquellos vecinos de la Sierra, donde vamos a reivindicar que ya está bien; ya está bien de poner en peligro nuestras vidas cada vez que salimos a la carretera".