Un centenar de jóvenes se concentran en Jerez (Cádiz) contra el acoso escolar y para "dar voz" a las víctimas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Un centenar de jóvenes, además de padres y madres y ciudadanía, se han concentrado este martes por la tarde en la plaza del Arenal de Jerez de la Frontera en contra del acoso escolar y para "dar voz a quienes no la tienen", como son las víctimas del bulliying.

Todo ello en una ciudad que también ha vivido un episodio cercano al de Sandra, la joven sevillana que se quitó la vida tras ser acosada en su escuela, con el de la estudiante del IES Romero Vargas, cuyos acosadores fueron expulsados temporalmente del centro.

Fátima, como presidenta del AMPA del IES Asta Regia de Jerez, instituto que está frente al Romero Vargas, ha tomado la palabra para leer un manifiesto a este respecto, señalando que la concentración "es para todas las familias que no tienen voz, para esos niños que están en silencio día y día" y para visualizar que es "un problema" que como ha dicho tiene como "primeros responsables" a "los padres".

"La educación tiene que venir desde casa", ha aseverado, añadiendo que "tenemos la responsabilidad moral y social como padres y docentes de concienciar y visualizar el acoso escolar", y para que este tipo de "acciones cobardes" se sepa que "tienen consecuencias a veces extremas", como el caso de Sandra.

Fátima también ha señalado que "el acoso es violencia" y que quien la sufre "arrastra esa herida toda su vida", con "una cicatriz que siempre estará ahí, pero que nunca será visible para nadie". Por eso, ha reclamado el "seguir trabajando" como padres y educadores con los menores para prevenir estas actitudes.

La madre de la menor acosada en Jerez, que también ha acudido a esta concentración junto a su hija, ha lamentado que solo hayan expulsado a los acosadores "cinco días", considerando eso "unas vacaciones" para ellos. También ha trasladado que les han pedido "perdón" por lo ocurrido, unas disculpas que a esta madre "no le sirven para nada" al no saber si ese perdón "es sincero y no lo harán más o es para salir del paso y quitarse de donde están metidos".

La joven jerezana ha asegurado estar en esta concentración "por todos los que no pueden venir y no hablan de su situación" y no solamente por ella, a la vez que ha reconocido "no ir al instituto tranquila" hasta que la situación de acoso no acabe. "Quiero que esto se pare ya".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, también ha acudido a esta concentración convocada por la Flampa. Allí ha atendido a los medios para manifestar su rechazo contra el acoso escolar que se sufre en la ciudad y "en otros puntos de España".

"En el día de hoy, Jerez alza la voz contra el acoso escolar. Creemos que es una tarea de todos luchar contra lo que parece que es una nueva lacra social, y desde Jerez no vamos a consentir ni vamos a disculpar a los acosadores", ha manifestado la alcaldesa, añadiendo que "necesitamos que los centros educativos sean centros de formación en valores".

En esa línea, ha felicitado a los colegios de Jerez, que ya aplican esa formación, sosteniendo que "hay actitudes que no se pueden consentir ni tolerar" en estos centros.