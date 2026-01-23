Cerradas tres aulas de un colegio de Jerez tras derrumbarse parte de un inmueble contiguo en el centro

Punto del derrumbe de un inmueble en Jerez - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado a los medios del derrumbe parcial en un inmueble de la calle Pajarete esquina con calle Alcalde Manuel Díez Holgado, en centro de la ciudad, donde no se han producido daños personales aunque sí se ha procedido al cierre de tres aulas del colegio CEIP Gloria Fuertes, contiguo al edificio afectado.

De esta manera, y por prevención, las delegaciones municipales de Urbanismo y Educación han trasladado al centro educativo la recomendación del cierre de las aulas de cuarto, quinto y sexto de Primaria, cuyos alumnos se han distribuido en otras clases y el corte del acceso al colegio por dicha calle. El restos de espacios del colegio siguen operativos.

Igualmente, desde el Ayuntamiento se ha procedido a instalar vallas para cortar el acceso a la zona desde calle Pajarete hacia calle Alcalde Manuel Díez Holgado.

Desde Urbanismo se trabaja ya con el propietario del inmueble para asegurarlo durante este fin de semana y ofrecer "toda la seguridad posible" a vecinos y alumnos y padres del CEIP Gloria Fuertes de cara a la próxima semana.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado a primera hora de la mañana de este viernes la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, como la delegada de Educación, Nela García.