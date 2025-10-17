Cinco detenidos en Chipiona (Cádiz) cuando pretendían introducir un alijo con más de 1.000 kilos de hachís

CHIPIONA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este viernes a cinco personas tras evitar la introducción de un alijo de hachís por la costa de Chipiona (Cádiz), hacia donde se transportaba en una embarcación 27 fardos de hachís con un peso de más de 1.000 kilos. En la operación han incautado una embarcación semirrígida y un fusil de asalto municionado y listo para su uso.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, una embarcación de alta velocidad fue localizada a través del SIVE como sospechosa de realizar actividades de narcotráfico alrededor de la media noche pasada navegando con rumbo a la zona de playa Micaela de Chipiona.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se alertaron a diversas unidades de la Guardia Civil, participando en el operativo el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Policía Judicial, apoyados por agentes del Servicio Marítimo Provincial, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Chiclana y varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

Así, los agentes observaron un trasvase de la droga desde la embarcación de alta velocidad a una semirrígida, por lo que el dispositivo interceptó por agua la semirrígida cargada de fardos y al piloto. Por otra parte, en tierra, se ha detenido a otras cuatro personas que aguardaban el alijo, incautando en la zona un fusil de asalto municionado y listo para su uso.

Los detenidos y todo lo incautado ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las oportunas diligencias de una operación que continúa abierta.