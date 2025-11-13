Cinco detenidos al intervenir una narcolancha en la Punta del Boquerón en San Fernando (Cádiz)

Mapa de señalización de la Punta del Boquerón, donde la Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una narcolancha. - EUROPA PRESS

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha informado de la detención de cinco hombres que viajaban a bordo de una embarcación de alta velocidad (EAV), de las utilizadas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la zona de la desembocadura del caño de Santi Petri, en concreto, en la Punta del Boquerón, en San Fernando.

La intervención se ha producido durante la madrugada del pasado miércoles, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó una embarcación que se aproximaba a la zona para, posiblemente, proveerse de suministros.

Como se ha detallado, el Instituto Armado se ha incautado en la Punta del Boquerón de una embarcación de alta velocidad de 12 metros de eslora y con cuatro motores y 300cv. También se han detenido a cinco varones de 28, 31, 46, 48 y 53 años de edad.