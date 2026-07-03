La ciudad de Cádiz celebrará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla con una amplia programación cultural

El alcalde de Cádiz en la presentación de la programación por el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este jueves la programación con la que la ciudad conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, uno de los compositores más importantes de la música española y una de las figuras culturales más universales vinculadas a Cádiz.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que esta efeméride supone una oportunidad para reforzar el vínculo entre la ciudad y Manuel de Falla, uno de sus referentes culturales más importantes. Asimismo, ha subrayado que el principal objetivo del Ayuntamiento con esta efeméride es doble, por un lado lograr que quienes ya conocen la figura del compositor profundicen aún más en su legado y por otro, acercarlo a quienes todavía no lo conocen plenamente, especialmente a niños, niñas y jóvenes.

En este sentido, Bruno García ha incidido en la importancia de garantizar la continuidad de ese conocimiento entre las nuevas generaciones, de forma que el legado del compositor permanezca vivo en el tiempo. Asimismo, ha agradecido expresamente la labor desarrollada durante años por la Fundación Archivo Manuel de Falla y por las distintas instituciones y personas que han contribuido a preservar y difundir la figura del compositor, destacando que esta conmemoración es posible gracias a ese trabajo previo.

Asimismo, ha subrayado la colaboración entre administraciones, entidades culturales y sociedad civil, subrayando que proyectos de esta magnitud sólo alcanzan su verdadero impacto cuando se construyen de forma compartida. Por último, ha señalado la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación con otras instituciones y ciudades estrechamente vinculadas a Manuel de Falla, como Granada, para enriquecer y proyectar esta conmemoración.

Por su parte, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, ha explicado que esta conmemoración se ha concebido como una conmemoración profundamente gaditana y abierta a toda la ciudadanía, subrayando que Manuel de Falla "forma parte de la identidad de Cádiz" y que su legado continúa presente en la memoria colectiva y en la manera de entender la música, el flamenco, el teatro y la creación contemporánea".

En este sentido, ha destacado que toda la cultura municipal se ha volcado con esta conmemoración, que tendrá presencia en festivales, teatros, bibliotecas, exposiciones, publicaciones, rutas patrimoniales, proyectos educativos y propuestas de divulgación, así como en los barrios de la ciudad, con el objetivo de que el legado de Falla llegue a cada rincón de la vida cultural y social gaditana.

Asimismo, González ha incidido en que se trata de una programación amplia y dinámica, que seguirá creciendo con nuevas propuestas. "Queremos que este aniversario sirva para mirar al pasado, sí, pero también para proyectarnos hacia el futuro; para seguir construyendo una ciudad que entiende la cultura como una herramienta de identidad, de conocimiento y también de proyección exterior", ha señalado.

También ha recordado que celebrar a Manuel de Falla es "celebrar lo mejor de Cádiz, con su talento, su sensibilidad, su capacidad creadora y su enorme patrimonio cultural".