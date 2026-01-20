El COAC reanuda el concurso con la décima sesión de preeliminares tras un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro Falla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) ha guardado un minuto de silencio antes del inicio de la décima sesión de la fase de preeliminares, después de que se suspendiera la sesión número 9 el pasado lunes 19 de enero. Este gesto se ha realizado como muestra de respeto y recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

La novena sesión, que fue cancelada, se celebrará finalmente el miércoles 28 de enero a partir de las 20,30 horas, media hora más tarde de lo habitual. Esta jornada servirá para poner el broche final a la fase de preliminares del certamen. Las localidades adquiridas para la sesión suspendida serán válidas para la nueva fecha.

En la sesión programada para ese miércoles actuarán el coro 'Café Puerto América,' las chirigotas 'Tu cara me suena', 'Piensa mal y acertarás: Los desconfiaos', 'Kay' y 'La viña de mis ojos', así como las comparsas 'Los trapos', 'El vecindario' y 'Sociedad Limitada'.