Comienza el trabajo arqueológico previo a la construcción del aparcamiento subterráneo del Parque de la Muralla en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CADIZ

CÁDIZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha anunciado que ya ha comenzado la intervención arqueológica preventiva previa a la construcción del aparcamiento subterráneo que irá bajo el futuro Parque de la Muralla. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Almena Arqueología, cuentan con un presupuesto de 24.200 euros. Cossi ha asegurado que "este es un estudio necesario para ver las medidas cautelares que hay que tomar para la evaluación y protección del patrimonio arqueológico subyacente garantizando así el equilibrio entre la modernización de las infraestructuras urbanas de la ciudad y la protección del legado histórico".

La intervención arqueológica se divide en dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, se realizarán nueve sondeos en el sector del futuro aparcamiento subterráneo de 2 x 2 metros de carácter cronoestratigráfico y de gran profundidad que alcanzará hasta los 8 metros en las cotas más bajas, ha explicado el Consistorio en una nota. El principal objetivo de esta actuación es analizar las características morfológicas del subsuelo, el análisis paleotopográfico preliminar y la secuencia diacrónica del proceso de formación de la estratigrafía hasta alcanzar los niveles originales de la paleoplaya que existió en este espacio.

Por otro lado, se abrirán cuatro trincheras de 10 x 1 metros en el sector del Baluarte de Santiago para la localización, delimitación y estudio de la contraescarpa o pared de sillería de piedra ostionera del foso histórico del baluarte. La intervención combinará la limpieza superficial mecanizada con la excavación manual controlada. Además, el proyecto contempla protocolos para la conservación de posibles restos de arquitectura naval (carpintería de ribera) u otros elementos patrimoniales singulares dados los precedentes históricos en la zona.

La superficie de actuación se encuentra integrada en el Conjunto Histórico de Cádiz, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En concreto, el Baluarte de Santiago, incoado como monumento y catalogado dentro de la Muralla Moderna, y todo su entorno de protección. El planeamiento del equipo de Gobierno es la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas para alrededor de un millar de plazas, con preferencia para residentes. La construcción de este parking, que tendrá un coste estimado de unos 23 millones de euros, será a propuesta de la iniciativa privada mediante derecho de superficie y ya hay una empresa que se ha interesado por este proyecto. El Ayuntamiento asumirá la urbanización y el proyecto de la zona verde que irá en la superficie del futuro aparcamiento subterráneo.