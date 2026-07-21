Una comisión investigará el uso de la plaza de toros de Los Barrios (Cádiz) que está bajo procedimiento judicial

Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha celebrado un Pleno extraordinario en el que se ha sometido a debate y votación la propuesta de creación de una comisión de investigación relativa al procedimiento judicial iniciado en fase de instrucción por un presunto delito de prevaricación del alcalde, Miguel Alconchel, y la primera teniente de alcalde, Sara Lobato, respecto a la autorización del uso de la plaza de toros durante los eventos de la Navidad de 2025. La propuesta para la constitución de dicha comisión de investigación ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha defendido la necesidad de convocar este pleno y que se apruebe la creación de la comisión, como una medida en pro de la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Igualmente, ha recordado que es un recurso que la legislación pone a disposición de la oposición para fiscalizar la labor de gobierno y que, en este caso, sólo tiene como objetivo arrojar más luz sobre la gestión administrativa, preguntándose "por qué en 2025 no se sacó a licitación el uso de la plaza de toros, cuando había más de una empresa interesada, de acuerdo con lo previsto en la ordenanza municipal, y por qué se permite el uso de la marca Montera Forum, de titularidad pública, a un privado".

Por su parte, la representante de Vox, Celia Fuentes, ha justificado su posicionamiento favorable al esclarecimiento de los hechos argumentando que la figura de la comisión de investigación no prejuzga la actuación judicial, sino que persigue depurar posibles responsabilidades políticas, señalando que es obligación de la Corporación velar por la gestión impecable de los recursos y del patrimonio de todos los vecinos, así como que ante cualquier sombra de duda lo diligente es que se investigue internamente.

También ha insistido en delimitar el objeto de la investigación de la comisión a los eventos de la Navidad de 2025. No obstante, Fuentes ha criticado al PSOE poniendo en duda la utilidad de la comisión y calificándola como "circo político" y "teatrillo".

Antonio Emilio González, en nombre de Movimiento Barreño, ha reprochado que la celebración de esta sesión extraordinaria haya tenido lugar a instancias del secretario del Ayuntamiento y no haya sido convocada por el alcalde en tiempo y forma y ha defendido la necesidad de que se esclarezcan todos los detalles del procedimiento administrativo respecto al uso de la plaza de toros.

Por su parte, Antonio Dávila, por el PP, ha manifestado el respeto de su formación al procedimiento judicial, apelando a la presunción de inocencia de los investigados y ha subrayado también que desde el Consistorio se está aportando toda la información y que su grupo sólo tiene como prioridad velar por la estabilidad institucional y por el servicio a los ciudadanos. Además, ha expresado su confianza tanto en Alconchel como en Lobato y mostrado su deseo de que "todo se esclarezca con la máxima transparencia".

Finalmente, el alcalde, Miguel Alconchel, ha manifestado estar "muy tranquilo", y ha afirmado que detrás de la denuncia de este asunto "hay una intención claramente política. Además, ha insistido que en este caso "no hay ningún tipo de corrupción, no hay chistorras ni joyas escondidas en ninguna caja fuerte, sino que se trata de una cuestión meramente administrativa".

En el segundo y último punto del orden del día, el alcalde ha intervenido ante el pleno para dar cuenta de la información relativa a los requerimientos practicados en las últimas semanas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Los Barrios.

En este sentido, ha explicado que estos requerimientos están vinculados a las contrataciones formalizadas con la empresa 'Diviértete', entidad sobre la que pesan investigaciones por la presunta comisión de varios delitos. En su exposición, el alcalde ha destacado que la institución municipal ha puesto a disposición de los agentes de la UDEF la totalidad de la documentación y los expedientes solicitados, ofreciendo desde el primer momento "la máxima colaboración y la absoluta transparencia para facilitar el avance y esclarecimiento del proceso judicial".

En este sentido, ha recordado que la causa está aún bajo secreto de sumario y ha declarado que desde el Ayuntamiento se va esperar a que el procedimiento siga su curso para valorar si la institución se persona o no.