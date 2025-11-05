Comunidad Islámica de Algeciras considera "legítima" su petición de espacio en cementerio para sus enterramientos

Archivo - Mohamed El Kammas El Moqadem, presidente de la Comunidad Islámica Al Rahmah de Algeciras en un cementerio. - COMUNIDAD ISLÁMICA AL RAHMAH DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Islámica Al Rahmah de Algeciras (Cádiz), presidida por Mohamed El Kammas El Moqadem, ha defendido en un comunicado que su solicitud al ayuntamiento de esta localidad para que se habilite un espacio en el cementerio municipal para enterramientos islámicos es "legítima" y no "una reclamación de privilegio", informando además que se está analizando un posible recurso ante el Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha fallado a favor del Ayuntamiento de Algeciras sobre la no obligación de establecer estos espacios.

De esta manera, ha defendido que lo harán "en defensa de los derechos religiosos y funerarios de los ciudadanos musulmanes de Algeciras" y que esta petición está amparada por la legislación vigente, basada en la igualdad de trato y el respeto a la diversidad religiosa.

Al respecto de esto, ha aclarado que no ha solicitado la creación de "un cementerio exclusivo", sino la habilitación de una zona dentro del cementerio municipal para permitir los enterramientos conforme a los preceptos funerarios islámicos, tal y como prevé la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, de Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

Desde el Ayuntamiento se alegó que en el cementerio de Botafuegos hay "una gran zona" que puede acoger y recoger los restos de "cualquier ciudadano, independientemente de la confesión religiosa que tenga", pero esta entidad ha negado esto, señalando que "no existe ningún espacio habilitado ni procedimiento administrativo que permita realizar enterramientos en suelo conforme al rito islámico".

"De haber existido dicha posibilidad, no habría sido necesario acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la normativa y de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico español", ha aseverado.

Además, la Comunidad Islámica ha añadido que "no hay impedimentos sanitarios ni medioambientales" para atender esta solicitud, y que "tampoco es cierto que no haya terrenos adecuados que cumplan la normativa", haciendo alusión al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía en su artículo 21.4, que dispone que "por razones de confesionalidad, y con autorización del Ayuntamiento, podrá eximirse del uso de féretro para enterramiento", siempre que no exista riesgo sanitario.

Teniendo esto en consideración, ha señalado que "no hay obstáculo técnico o medioambiental, sino una falta de voluntad política" para dar cumplimiento a la legislación en materia de libertad religiosa y cooperación con las confesiones minoritarias.

Este organismo ha aclarado que respeta la sentencia pero que "defiende la protección de los derechos fundamentales", ya que la resolución del TSJA "se centra en cuestiones de procedimiento y no niega la legitimidad de la petición planteada".

Aunque este tribunal no aprecia vulneración de derechos fundamentales, se ha valido de la existencia de "otras resoluciones judiciales" en España que "sí han reconocido esta dimensión en casos análogos". Es por eso que la Comunidad Islámica Al Rahmah está estudiando un recurso de casación ante el Supremo.

"Nuestra intención no es otra que ejercer un derecho legítimo, reconocido por la ley y por el principio de igualdad. Queremos que los ciudadanos musulmanes de Algeciras puedan despedir a sus seres queridos conforme a su fe, en el mismo cementerio municipal que pertenece a todos", ha afirmado Mohamed El Kammas El Moqadem.