Condenan al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) a pagar 35.000 euros al primer teniente de alcalde por daños morales

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Social número 1 de Algeciras ha condenado al Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) a indemnizar a Jorge Benítez, actual primer teniente de alcalde por el partido de Nuevos Aires Tarifa, con 35.000 euros por el daño moral causado por el accidente de trabajo sufrido en 2015, cuando era policía local y sufrió una incapacidad tras un episodio con un concejal.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en 2015 cuando el demandante fue a poner una multa a un vehículo mal estacionado, que resultó ser del entonces concejal de Turismo de Tarifa del PP, el cual "se personó en el lugar y comenzó a discutir" con Benítez.

Más tarde, relata la sentencia en sus hechos probados, con motivo de la misma denuncia "se produce un nuevo altercado entre los agentes y el alcalde", que era en esa época Juan Andrés Gil (PP), derivando todo ello en una incapacidad permanente en el trabajo de Jorge Benítez.

El demandante reclamaba hasta 75.000 euros por los daños morales sufridos a consecuencia del accidente de trabajo "por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgo laborales de la empresa demandada", en este caso el Ayuntamiento tarifeño.

A este respecto, el jugado entiende en su sentencia que el Ayuntamiento de Tarifa "no ha cumplido con su deber de prevención de riesgos laborales" al no contar con un plan de prevención "adecuado a las circunstancias del caso" para su Policía Local como sí que ocurre con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, "pudiendo preverse tanto riesgos físicos como psicosociales, como es el caso de autos en un enfrentamiento con un particular (en este caso un concejal y el alcalde) en el ejercicio de su profesión".

Para el juzgado, el Ayuntamiento "tiene obligación de prever los riesgos de un puesto de trabajo para intentar solventarlos, y quizá si el enfrentamiento hubiera sido con un particular quizá no se habría desencadenado en el actor la reacción psíquica que sufrió ya que no existía esa relación "jerárquica" ni presiones laborales que parece que se le presentaron cuando intervino el alcalde en la discusión".

Es por eso que se le imputa la responsabilidad por los daños producidos a Benítez, ya que "el daño producido no estaba previsto ni se habían adoptado medidas".

Finalmente, el fallo del juzgado estima parcialmente la demanda interpuesta por Jorge Benítez contra el Ayuntamiento de Tarifa, condenado a abonar la cuantía de 35.000 euros por el daño moral causado por el accidente de trabajo sufrido.