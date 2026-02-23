Condenan a una mujer por difamar en redes sociales a un policía

Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha dictado sentencia a favor de un agente de la Policía Nacional al condenar a una mujer residente en la localidad por difundir en redes sociales y aplicaciones de mensajería un video grabado por ella misma en el que increpaba, insultaba y difamaba al agente en el interior del recinto del Hospital Universitario de Servicio Andaluz de Salud SAS.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos sucedieron después de que el hijo de la condenada fuera detenido tras un operativo para disolver un macro botellón que se estaba produciendo en la Plaza Jesús María, donde actuaron tras las recurrentes quejas de los vecinos por ruidos, suciedades y daños en el mobiliario urbano.

Así, el joven fue arrestado por acometer y tratar de agredir físicamente a los agentes actuantes cuando indicaban a los jóvenes congregados que debían detener su actitud, por lo que fue detenido por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladado, debido al estado de alteración que presentaba, para su evaluación médica a la zona de urgencias del recinto hospitalario.

Fue en el hospital donde la madre del joven se introdujo en los boxes de urgencias increpando e injuriando a los policías, centrando sus iras con un agente en concreto, al que grabó mientras lo insultaba para, acto seguido, difundir el video del mismo junto con las falsedades a las que aludía en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Según ha explicado la Policía Nacional, la sentencia evidencia que la condenada grabó con su propio teléfono móvil al policía durante una intervención policial, profiriendo insultos, amenazas e injurias, difundiendo posteriormente dichas imágenes en varias redes sociales en las que realizó manifestaciones ofensivas y amenazantes, atentando contra la dignidad profesional y personal del agente, al tiempo que alentaba y fomentaba en redes sociales un escarnio y señalamiento injusto contra el mismo.

Por todo ello, el Juzgado ha condenado a la mujer por un delito contra las Instituciones del Estado previsto con una multa de 2.295 euros, siendo 1.200 de esta cantidad de indemnización directa al funcionario por los daños morales sufridos.