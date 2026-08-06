Controlado el incendio forestal en San Roque (Cádiz) que causó daños en una vivienda y obligó a evacuar 19 familias

Un helicóptero del Plan Infoca descargando agua sobre el incendio declarado en un paraje de San Roque este miércoles 5 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado, a las 00.25 horas de este jueves 7 de agosto, el incendio forestal declarado sobre las 15.00 horas de este miércoles en las inmediaciones de Pasada Honda, en la zona sur del municipio gaditano de San Roque que causó daños en una vivienda y obligó a evacuar a 19 familias.

Según han informado a Europa Press fuentes del Plan Infoca, durante toda la noche ha permanecido activo un dispositivo terrestre para consolidar el perímetro compuesto unos 40 efectivos, apoyados por dos vehículos autobomba y una unidad médica.

El Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias Local en nivel 0, en situación de prealerta, una medida que contempla la movilización de los medios operativos y la adopción de actuaciones preventivas. Hasta la zona afectada se desplazaron durante la tarde el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, y la primera teniente de alcalde, María del Mar Collado, para conocer de primera mano la evolución del incendio.

Por su parte, el alcalde del municipio, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló este miércoles que todavía se desconoce tanto la superficie total afectada como el origen del fuego. Asimismo, explicó que el operativo ha trabajado durante "cinco horas", principalmente en la zona de Pasada Honda, donde fueron desalojadas 13 familias de sus viviendas. Una de las casas resultó afectada por las llamas. Además, otras seis familias residentes en viviendas próximas a la carretera del Pinar del Rey también fueron evacuadas.

En este contexto, el regidor agradeció la labor de "todos los medios humanos y técnicos que han participado en el dispositivo: Plan Infoca, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil Municipal, así como de todas las personas que han colaborado en los desalojos, los cortes de tráfico y las tareas necesarias para hacer frente al incendio".

Finalmente, anunció que el Ayuntamiento solicitará que se investigue el origen del fuego e insistió en mantener "prudencia y máxima atención" durante la noche para evitar cualquier posible reactivación del incendio.