Coodinadora CIE No Cádiz denuncia la apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Coordinadora CIE No Cádiz ha denunciado la apertura "por sorpresa" del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cádiz), un espacio convertido en "el mayor centro de detención de migrantes del país" con capacidad para "500 personas", anunciando la convocatoria de una marcha contra estos centros el próximo 22 de noviembre en la localidad algecireña.

En un comunicado la coordinadora ha señalado que este CIE "acentúa la visión criminalizadora hacia las migraciones y la normalización de la privación de libertad por hechos no delictivos como práctica habitual", convirtiéndose estas instalaciones en "uno de los mayores centros de detención de migrantes de la Unión Europea".

Este "macrocentro", construido en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Botafuegos, cuenta con una capacidad de 507 plazas y tiene planificado diferentes módulos para el internamiento de hombres, mujeres "e incluso niños", como han advertido desde esta entidad.

Con ello, han considerado que Algeciras "se posiciona como punto señero en el mapa de lugares donde se vulneran derechos humanos", ya que los CIE son, "en la práctica, cárceles para inmigrantes, donde el motivo central de su encierro es su condición de migrante en situación administrativa irregular".

En opinión de esta coordinadora, "supone una clara vulneración del legítimo derecho a la movilidad", un derecho que "debería ser reconocido y respetado a cada persona", entendiendo además que la movilidad "muchas veces está motivada por situaciones de extrema pobreza o de riesgo real para sus vidas".

La Coordinadora CIE No Cádiz ha asegurado también que los Centros de Internamiento de Extranjeros "no son necesarios" y que ubicar uno de ellos en Algeciras "no tiene sentido práctico alguno", apuntando que "la normativa recoge alternativas mucho menos gravosas y costosas a la utilización de estas cárceles encubiertas, que únicamente prevé la privación de libertad como ultimísimo recurso".

A juicio de la entidad, los CIE son una figura "en desuso", señalando que los números de internamiento "se han ido reduciendo significativamente año tras año", y que en Algeciras ya contaban con un CIE "viejo" con capacidad para 60 personas, que solía albergar "20 personas diarias como media", por lo que han mostrado su confusión a que "se hayan invertido 30 millones de euros en un macro CIE de 500 plazas".

Además, han hecho referencia a datos del Ministerio del Interior del año 2024, en los que se indican que "dos de cada tres expulsiones ejecutadas en dicho año se realizaron sin necesidad de recurrir al internamiento en un CIE", lo que muestra "objetiva e inequívoca que un CIE no hace falta para ejecutar una expulsión".

Es por eso que han vuelto a solicitar el cierre del CIE de Algeciras y del resto de CIEs que existen en el país, anunciado la continuidad de acciones y sensibilizaciones que muestren a la ciudadanía "la realidad de estos centros y las historias de dolor y sufrimiento que estos provocan".