Cortada la A-314 por el incendio forestal en la zona de Los Visos en Barbate (Cádiz)

Incendio en Barbate (Cádiz) - EMA 112

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vía A-314 ha quedado cortada este martes en ambos sentidos, en concreto entre los kilómetros 0 y 7, debido al incendio forestal declarado en la zona de Los Visos en Barbate (Cádiz), entre el polígono industrial y el parque de la Breña, donde ya se han desplegado medios aéreos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X, recogida por Europa Press, se ha decretado de igual forma el alejamiento preventivo del polígono industrial.

Además, el servicio ha solicitado a la ciudadanía el seguimiento de las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar riesgos.

Cabe mencionar que, dada la virulencia del incendio, dotaciones del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz de los parques de Benalup, Conil y Chiclana, más la nodriza de Cádiz, se dirigen hacia el lugar para apoyar en las labores de contención y extinción.

En contexto, actualmente trabajan en la zona 50 efectivos terrestres, dos vehículos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado y otro de mando, además de cuatro aviones anfibios ligeros y uno de coordinación.