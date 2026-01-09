Cortada al tráfico un tramo de la carretera Jimena-Puerto Galis en Cádiz por un deslizamiento provocado por la borrasca

Carretera Jimena-Puerto Galis. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha procedido al cierre temporal de un tramo de más de 26 kilómetros de la carretera provincial CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), una de las que se vieron afectadas por la borrasca Francis el pasado fin de semana. Esta medida de seguridad se ha tomado en la mañana de este viernes, como consecuencia de un deslizamiento de la carretera a la altura del kilómetro 9,8.

En este sentido, ha explicado que el tramo que se ha cortado al tráfico, y que ya está debidamente señalizado, es el situado entre los puntos kilométricos 2,5 y 29 de esta vía. El acceso a Jimena permanece abierto.

Asimismo, ha recordado que en esta carretera en concreto se produjeron durante la borrasca del pasado domingo desprendimientos de tierra, árboles y piedras sobre la calzada, así como deslizamientos en diversos puntos, lo que obligó a su cierre total. No obstante, aunque el tráfico pudo restablecerse el lunes, el personal de mantenimiento y conservación de carreteras de la Diputación ha seguido realizando inspecciones diarias para comprobar su estado.

Así, en estas comprobaciones se ha observado especialmente la evolución de un deslizamiento a la altura del kilómetro 9,8. Este movimiento de terreno ha dejado parte de la calzada sin cimiento ni firme y ante el riesgo de desplome, y tras la visita técnica realizada por el personal del Servicio de Vías y Obras de la Diputación a la zona, se ha procedido al corte parcial de la carretera para garantizar la seguridad de los conductores.

Finalmente, Diputación ha señalado que el personal de este servicio, adscrito al Área de Cooperación del que es responsable el diputado Javier Bello, está valorando la situación para determinar la mejor forma de restituir las características originales de la vía y garantizar así la seguridad en la circulación.