El embalse de Almodóvar en Tarifa (Cádiz) inicia un desembalse controlado al llegar al 100% de capacidad

Desembalse de agua en el pantano de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz) este pasado miércoles 7 de enero. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El embalse de Almodóvar, en el término municipal de Tarifa (Cádiz), ha comenzado a desembalsar agua este viernes 9 de enero al alcanzar el 100% de su capacidad debido a las escorrentías de las lluvias del fin de semana debido a la borrasca 'Francis', que han hecho que haya aumentado su volumen.

En un audio difundido por la Junta, el director general de Infraestructuras del Agua, Álvaro Real, ha explicado que se ha tomado esta medida con el objetivo de "ganar cierto volumen de resguardo de cara a posibles próximas precipitaciones" en la zona.

A primera hora de este viernes se ha procedido a realizar un desembalse controlado del embalse, con un caudal aproximado de 1,4 metros cúbicos por segundo. Durante el proceso, se irá analizando por parte de técnicos de la Junta de la evolución del mismo, estimándose que el próximo domingo 11 de enero a primera hora se proceda al cierre del mismo.

Cabe apuntar que el de Almodóvar es el más pequeño en volumen de los existentes en la cuenca Guadalete-Barbate, en la provincia de Cádiz, con 4,4 hectómetros cúbicos (hm3).

Este desembalse es el tercero que se realiza en los últimos días en la provincia de Cádiz, después de que el miércoles se llevase a cabo la misma actuación en los pantanos de Guadarranque y Los Hurones, este último además aporta agua al embalse de Guadalcacín, que se encuentra al 44% de su capacidad.

Tras el desembalse de agua llevado a cabo en los dos últimos días, el de Guadarranque ha bajado al 93,5% de su volumen y el de Los Hurones al 88%. En general, en la cuenca de Guadalete-Barbate el volumen de agua acumulada está al 52,7%, con 944,82 hectómetros cúbicos de agua entre los distintos pantanos de la provincia gaditana, cuando hace una semana estaba en 865,03 hm3.