Cs asegura que "Francisco Camas no puede permanecer ni un segundo más como concejal" del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz)

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y parlamentario de Cs Andalucía, Juan de Dios Sánchez, ha asegurado que "el señor Francisco Camas no puede permanecer ni un segundo más como concejal después de haber sido citado como investigado por su contratación irregular en la Faffe", según ha explicado la formación naranja en una nota.

Cabe recordar que el concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Camas (PSOE), ha sido citado por el juez José Ignacio Vilaplana para que preste declaración como investigado por su presunta contratación irregular en la fundación.

"El concejal Francisco Camas, que cuando estuvo en la comisión de la Faffe repetía una y otra vez que no entendía por qué se le llamaba a declarar en esa comisión, tiene ya la respuesta de por qué se le llamó a declarar: porque el juez ha determinado que este señor fue contratado, al menos en su auto para citarlo como investigado, de manera irregular, injusta y arbitraria en la Faffe", ha subrayado el portavoz de la comisión de investigación.

El diputado de Cs ha mostrado su apoyo a la petición presentada por su grupo municipal en Jerez de la Frontera, en la que se solicita el cese de todos los cargos públicos de Francisco Camas. "Secundamos la petición de nuestro grupo municipal, y, por supuesto, esperamos que este señor sea cesado o dimita", ha asegurado Sánchez.

"Un señor que va a una comisión de investigación del Parlamento de Andalucía y dice que no tiene ni idea de por qué se le llama a declarar, sabiendo perfectamente que ha sido contratado sin ningún tipo de proceso de selección, de igualdad, de mérito y de capacidad, que ha estado cobrando por encima de lo que estaba estipulado en su convenio, y que, además, no tenía ni siquiera funciones asignadas ni tenía ningún tipo de trabajo que se pudiera determinar que él estaba realizando dentro de la fundación no puede permanecer ni un segundo más como representante público", ha zanjado el portavoz de la comisión de investigación de la Faffe.