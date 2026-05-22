Cuatro detenidos en Cádiz por estafar más de 25.000 euros de la cuenta bancaria de una persona de Valencia

Agentes del Equipo @ de la Cibercomandancia - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz está investigando a cuatro personas por un delito de estafa bancaria cometido por medios telemáticos tras la denuncia presentada por la afectada, una persona residente en Valencia que sufrió la extracción fraudulenta de más de 25.000 euros mediante cinco transferencias no autorizadas realizadas desde su propia cuenta bancaria.

Los hechos se iniciaron cuando la denunciante detectó los cargos irregulares al consultar su aplicación bancaria, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Al contactar con un familiar, apoderado de la cuenta, este le informó de que esa misma tarde había recibido un SMS, aparentemente remitido por la entidad financiera, en el que se le alertaba de una supuesta operación no autorizada por importe de 15.000 euros y se le facilitaba un número de teléfono para comunicarlo. Al llamar a dicho número, fue atendido por individuos que se identificaron como personal del departamento de seguridad del banco.

Los presuntos autores emplearon una locución telefónica idéntica a la oficial y acreditaron conocer el contenido del SMS y el importe señalado, lo que generó plena confianza y disipó cualquier sospecha en el apoderado. Así, bajo el pretexto de bloquear la supuesta operación fraudulenta, los ya detenidos solicitaron las credenciales de acceso a la banca online.

Una vez obtenidos los datos, accedieron a la cuenta de la denunciante y ejecutaron cinco transferencias por un importe total superior a 25.000 euros.

Recibida la denuncia en la ON-RED, la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las diligencias de investigación, centradas en el análisis de las comunicaciones con los presuntos responsables y en el rastreo del flujo económico de las cantidades sustraídas.

Como resultado de las pesquisas, los investigadores identificaron a cuatro personas residentes en la provincia de Cádiz como presuntas autoras de los hechos.

Las diligencias junto a los investigados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente de la provincia de Cádiz.

Esta actuación se enmarca en el compromiso permanente de la Guardia Civil con la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de los ciudadanos frente al fraude en el entorno digital.