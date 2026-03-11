Cuatro detenidos y más de 24.000 litros de gasolina intervenidos en Cádiz en una operación en el río Guadalete

Petacas de gasolina incautadas en un operativo en el entorno del río Guadalete en El Puerto de Santa María (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha detenido a cuatro personas y han intervenido un total de 975 petacas de gasolina de 25 litros cada una, lo que supone 24.375 litros de combustible, en el marco de la operación 'Muelle-Tartesao' que se ha llevado a cabo en el entorno del río Guadalete en dicha localidad.

La investigación se inició cuando agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial detectaron la presencia de numerosos varones con antecedentes policiales, procedentes de distintos puntos de la provincia de Cádiz, en las inmediaciones del río, ha indicado la Policía en una nota.

Todos ellos coincidían presuntamente en un mismo objetivo, el de utilizar el río como punto de suministro de petacas de gasolina, actividad conocida policialmente como "petaqueo".

Durante el desarrollo de la operación, los agentes procedieron a la detención de cuatro varones como presuntas autores de un delito de tenencia y depósito de sustancias inflamables, incendiarias o asfixiantes o de sus componentes.

Además, se intervinieron las casi 1.000 petacas de gasolina, cuyo valor económico en el mercado rodaría los 36.500 euros si se toma como referencia un precio aproximado de 1,50 euros por litro.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose para todos ellos la libertad con cargos.

En el operativo ha colaborado la Brigada de Policía Científica de la Comisaría Local de El Puerto, encargada de realizar las correspondientes inspecciones técnico-policiales para la recogida de vestigios e identificaciones.