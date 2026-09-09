Cuatro detenidos por posesión y consumo de droga durante el festival Floridance celebrado en Rota (Cádiz)

Vehículo de la Policía Nacional de Cádiz durante el festival de música electrónica Floridance celebrado en Rota (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

ROTA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a cuatro personas por delitos de tenencia y consumo de drogas durante el pasado festival Floridance celebrado el 5 de septiembre en la localidad de Rota, que congregó a unas 1.200 personas.

En una nota, la Policía ha destacado el operativo de seguridad desplegado durante este festival de música electrónica, que permitió el normal desarrollo del mismo

El dispositivo contó con un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional, entre ellos agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), que desarrollaron una labor preventiva durante toda la celebración del festival. Así, su presencia permitió anticiparse a posibles incidencias y mantener un entorno seguro durante el evento.

Además de la labor preventiva, el operativo policial prestó especial atención a uno de los principales riesgos asociados a este tipo de concentraciones, como son el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes. En ese sentido, se ha destacado que las actuaciones llevadas a cabo por los agentes dieron como resultado la intervención de numerosas sustancias estupefacientes, levantándose las correspondientes actas por infracciones relacionadas con su tenencia y consumo.

Al respecto, se procedió a la detención de cuatro personas como presuntas responsables de sendos delitos contra la salud pública.

Para la Policía estos resultados ponen de manifiesto la importancia de contar con dispositivos policiales "adecuadamente dimensionados y especializados", capaces de "responder ante posibles incidencias" y de desarrollar "una eficaz labor de prevención, vigilancia y actuación directa" frente a conductas que pueden poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los asistentes.

El dispositivo de seguridad contó con la colaboración de la Policía Local de Rota, cuyos efectivos participaron en las labores de regulación y corte del tráfico, facilitando el desarrollo del operativo y contribuyendo al correcto funcionamiento del dispositivo establecido.

La coordinación entre los diferentes cuerpos policiales permitió que el festival Floridance se desarrollara sin incidencias relevantes y dentro de los parámetros de seguridad previstos.