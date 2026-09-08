Cuatro mujeres heridas tras colisionar dos turismos en San Fernando (Cádiz)

Hospital San Carlos. - 112 ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Cuatro mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en la localidad gaditana de San Fernando, tras la colisión de dos turismos en la que se han visto implicadas varias personas.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el siniestro ha tenido lugar en la avenida Ronda del Estero minutos antes de las 16,00 horas. En ese momento, el teléfono 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión.

La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar del siniestro.

Las heridas son cuatro mujeres de 20, 21, 52 y 56 años, que han sido evacuadas en ambulancia al Hospital San Carlos.