Decomisados más de medio millar de artículos falsificados en el Paseo Marítimo de El Puerto de Santa María (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha decomisado un total de 515 artículos falsificados para su venta ambulante en el Paseo Marítimo de Valdelagrana.

Según han informado los agentes en un comunicado, estos artículos se han localizados en tres vehículos en la tarde de este domingo donde mientras se realizaba una ronda de control y vigilancia por el Paseo Marítimo.

Tras contabilizar la mercancía, en la que se han obtenido 274 zapatos deportivos, 203 camisetas y 38 calzonas, se ha procedido a instruir las correspondientes diligencias judiciales, recordando que, al haberse detectado la falsificación de conocidas marcas deportivas, supone un fraude para el consumidor y para la marca registrada.

Este decomiso está dentro de los controles que realiza la Policía Local de El Puerto durante los meses de verano, recorriendo distintos puntos de la ciudad tanto en coche patrulla como a pie, para reforzar la seguridad de las zonas de mayor afluencia de portuenses y visitantes en la temporada estival.

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de El Puerto, Jesús Garay, ha señalado que "este decomiso se suma a la lucha contra la venta ilegal de productos falsificados, combatiendo así el comercio ilegal que daña muchísimo a las ventas del comercio local".

Desde Policía Local se ha insistido en la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, ya que no están sometidos a ningún control de calidad y no cuentan con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por Ley.