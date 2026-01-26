Una delegación de artistas de Cádiz expondrán sus obras en París en un proyecto de intercambio cultural

Presentación de la exposición de intores gaditanos en París. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha dado a conocer este lunes un proyecto de intercambio cultural que tiene el objetivo de estrechar lazos de unión con otras ciudades europeas, como París, a través del tejido artístico local. Así, en una iniciativa que cuenta con la colaboración de la agencia Les Filles de Cádiz-Las Guiritanas, así como instituciones como el Ayuntamiento de París, la Asociación Ateliers D'Artistes de Belleville de París, el Instituto Francés o el Museo Delacroix, dependiente del Museo del Louvre, una delegación de artistas gaditanos expondrán sus obras en París.

Según ha anunciado la edil, junto a la socia fundadora de la agencia Les Filles de Cádiz-Las Guiritanas, Karine Grossman, y el pintor gaditano Cecilio Chaves, se celebrará una exposición en París en la que participarán media docena de pintores gaditanos, enmarcado en los Encuentros Delacroix. Con esta iniciativa, seis pintores de la capital gaditana, junto a cuatro artistas de la provincia y otros artistas franceses, expondrán sus cuadros con la temática de Cádiz en la galería parisina Ateliers D'Artistes de Belleville.

La delegación gaditana, formada por los pintores Cecilio Chaves, Julián Delgado, Enrique Cabanillas, Marina Gadea, Emma Lápiz y Nieves Salinas, viajará a la capital francesa en los próximos días para inaugurar una exposición que se podrá visitar del 5 al 15 de febrero. En esta muestra, también estarán presentes las obras de Yeyo Argüez, María Lizaso, Cristina López y Javier López, además de diez pintores de París.

Además de la exposición, los pintores gaditanos tendrán la oportunidad de darse a conocer en uno de los barrios emergentes de la ciudad en el plano artístico y recibirán la visita de los técnicos del Museo Delacroix.

Posteriormente, esta misma muestra también se trasladará a Cádiz para abrirla al público en el Baluarte del Orejón, del 9 al 24 de abril, según ha indicado el Ayuntamiento.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Agencia Les Filles de Cádiz-Las Guiritanas, impulsora de los Encuentros Delacroix. Esta agencia celebró el pasado mes de octubre un encuentro en Cádiz entre pintores franceses y gaditanos en torno a la estancia del artista Eugene Delacroix en la ciudad en 1832, que pintó numerosos paisajes de la ciudad que posteriormente formaron parte de ciertas escenas de cuadros, que están expuestos en prestigiosos museos como el Louvre o el Thyssen.

Con este motivo, el Ayuntamiento de Cádiz "ha querido acogerse a estos encuentros Delacroix promoviendo un intercambio cultural y artístico entre Cádiz y París", ha explicado González, que ha añadido que "el objetivo es proyectar el talento local y llevar el nombre de Cádiz más allá de nuestras fronteras, además de consolidarnos como un referente cultural".

Karine Grossman ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y ha destacado la relevancia de este proyecto "que nace con un espíritu de continuidad y con el objetivo de crear estos lazos de unión que comenzó Delacroix, entre París, Cádiz y Tánger". Por su parte, Cecilio Chaves, ha asegurado que "se trata de una gran oportunidad para los pintores de Cádiz".