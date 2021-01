Denunciada una decena de fiestas "ilegales" en domicilios de Algeciras (Cádiz) en una Nochevieja "sin incidentes graves"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Nochevieja ha transcurrido en Algeciras (Cádiz) "sin incidencias graves", si bien el dispositivo especial puesto en marcha por la Policía Local en colaboración con la Policía Nacional y Guardia Civil ha procedido al desmantelamiento de una decena de fiestas "ilegales" en domicilios particulares que fue denunciada por vecinos, así como a interponer denuncias por venta de alcohol fuera del horario permitido a varios bares del centro de la ciudad y una tienda de comestibles en la que se han intervenido 54 botellas y 43 cajetillas de tabaco.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Ayuntamiento en un comunicado en el que el primer teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha realizado un "balance positivo" del desarrollo de la Nochevieja en el municipio, al destacar que la jornada ha estado marcada "por la tranquilidad, en buena parte por las medidas para la contención del coronavirus y por la concienciación social existente al respecto".

"Como ya pasó en Nochevieja, desde el Ayuntamiento queremos enviar un mensaje de gratitud a la sociedad algecireña en general, y de manera especial a los hosteleros y establecimientos que abrieron sus puertas ese día y cumplieron con todas las normas anti-Covid19, ya que somos conscientes de la dificultad que entraña llegar a cumplir todas las medidas", ha manifestado Muñoz.

Además, ese "compromiso social", según ha abundado el edil, ha hecho posible que, "de forma generalizada, no se produjesen concentraciones masivas de personas ni 'botellones' en el centro de la ciudad como ocurre todos los años, algo que también ha hecho posible que la jornada discurriera sin incidentes graves".

No obstante, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se ha informado de la interposición de varias sanciones de tráfico a conductores por positivo en el test de alcoholemia o drogas, y 21 por no respetar las medidas de control de la pandemia, destacando que durante la tarde, en Plaza Neda, se desalojaron varias veces los soportales y se reorganizaron los veladores de establecimientos por no guardar la distancia de seguridad.

En este sentido, el edil ha querido enviar un "especial reconocimiento" a todos los que han tenido que pasar la noche trabajando lejos de sus familias como los sanitarios, policías, bomberos, trabajadores de grandes industrias, portuarios "y tantos otros empleos, puesto que su dedicación es la que permite al resto poder estar con los nuestros en un día tan especial", según ha subrayado.

Entre ellos, Jacinto Muñoz ha señalado a los servicios municipales de limpieza que, "una vez más, volvieron a realizar un amplio despliegue en la ciudad", según ha puesto de relieve.