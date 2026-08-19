Denuncian ante la Guardia Civil reiterados actos vandálicos contra el vehículo del alcalde de Barbate (Cádiz)

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BARBATE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha denunciado ante la Guardia Civil de Cádiz una serie de actos vandálicos cometidos contra su vehículo, como arañazos en la carrocería, pintadas en la luna delantera y en las matrículas del coche o la rotura de los limpiacristales.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa en un delito de daños en vehículo ocurrida en junio de este año, al aparecer la matrícula trasera tapada con pintura negra, quedando esta ilegible.

Así, se detalla que este no ha sido el único acto vandálico contra el vehículo del alcalde, al apuntar el denunciante a otros episodios similares, y mostrando su sospecha sobre una persona de la localidad con la que ha tenido "una serie de discrepancias" por temas locales, sobre los que la persona sospechosa habría hecho "reproches y ataques" hacia la gestión municipal.

Para argumentar su sospecha, en la denuncia el alcalde señala que su vehículo ha sufrido todos estos daños en un aparcamiento exterior próximo al lugar que frecuenta esta persona, coincidiendo todos estos episodios con momentos en los que estaba en la zona.

La denuncia la está investigando la Guardia Civil para esclarecer los hechos y determinar la posible autoría del sospechoso o descartar su participación en los mismos.