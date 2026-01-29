Los desalojados en Jerez ascienden a 650 y la Junta advierte de una "situación compleja, aunque no ha empeorado"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz durante la atención a medios en la sede del 112. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que se ha alcanzado la cifra de 650 personas desalojadas como consecuencia de las borrascas que afectan a Jerez de la Frontera. Aunque la situación "sigue siendo compleja", especialmente en los entornos gaditanos del Campo de Gibraltar, el río Guadarranque y la propia Jerez, Sanz ha subrayado que "no ha empeorado". En cuanto a la provincia de Jaén, el consejero ha señalado que el escenario "es más favorable", ya que "el riesgo está disminuyendo".

Estas declaraciones las ha realizado en una comparecencia ante los medios previa a la reunión mantenida en el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad jerezana, después de que este jueves se activara el nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal. Asimismo, ha señalado que numerosas infraestructuras de la provincia de Cádiz se han visto afectadas, especialmente en municipios como Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar, entre otros.

En el entorno de Jerez de la Frontera, un total de 14 zonas de la ciudad se encuentran afectadas, mientras que otras tres permanecen bajo vigilancia ante la posibilidad de tener que actuar con urgencia en función de la evolución del río. Las áreas evacuadas son Portalillo, El Portal, Las 500, La Greduela, La Ina, Los Cejos del Inglés, Las Pachecas, Los Lagos, Repastaderos, Zarandillas, Lomopardo, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo. Por su parte, las zonas que permanecen bajo vigilancia son Magallanes, La Guareña y Rajamancera.

En relación con las evacuaciones realizadas en el municipio jerezano, el responsable de Emergencias ha indicado que estas se han llevado a cabo principalmente en los entornos de La Ina y Las Pachecas, actuaciones coordinadas por la Guardia Civil, así como en La Greduela, Portalillo y El Portal, donde ha intervenido la Policía Nacional. A ello se suman las evacuaciones en La Corta, realizadas por la Policía Local, además de las zonas de Los Cejos del Inglés y Cañada del Carrillo.

El dispositivo desplegado en la zona está integrado por el Ayuntamiento, Cruz Roja y la Concejalía de Inclusión, con el objetivo de atender a las personas evacuadas. Entre ellas, 87 permanecen realojadas, utilizando distintos recursos de acogida, especialmente las instalaciones de Cáritas en la zona de El Portal, el albergue municipal y el centro Inturjoven. Además, está prevista la habilitación de un espacio de acogida en Chapín, así como el uso de hoteles, para garantizar que las personas evacuadas puedan pernoctar en condiciones adecuadas.

En este contexto, se ha señalado que "se dispone de diversas embarcaciones para intervenir en caso necesario, algunas de las cuales ya han sido utilizadas, dado que existen zonas a las que solo se puede acceder por vía fluvial". Estas embarcaciones pertenecen tanto a la Guardia Civil como a Cruz Roja. Asimismo, el resto de los operativos, incluido el dispositivo sanitario, "se encuentran preparados para atender cualquier circunstancia que pueda surgir durante la noche".

En este contexto, se ha señalado que la situación en la zona del Guadarranque "sigue siendo compleja". Asimismo, se está realizando un "seguimiento muy especial" del embalse de Charco Redondo y, en consecuencia, de la población del entorno de Palmones. No obstante, ha advertido de que "la situación no ha empeorado", ha subrayado que "permanece bajo control, ya que desde el Guadarranque se están llevando a cabo desembalses para evitar que futuras precipitaciones puedan generar escenarios de mayor gravedad".

LA COTA DEL GUADARRANQUE ESTÁ A 6,26 METROS

En este sentido, ha indicado que la Dirección General de Aguas ha comunicado que la cota del río Guadarranque se sitúa actualmente en 6,26 metros. Si bien en estos momentos no se están registrando "incrementos muy elevado, el nivel tampoco desciende, por lo que el riesgo persiste". De hecho, ha detallado que "se ha producido un leve aumento, aunque la situación se mantiene estable". Así, ha señalado que el escenario "no depende únicamente de la lluvia, sino también de las medidas preventivas que se están aplicando para evitar consecuencias más graves".

En este sentido, ha explicado que, tras muchos días de lluvia, los embalses se encuentran en niveles máximos, lo que obliga a realizar desembalses con el objetivo de "evitar catástrofes". Aunque estas actuaciones también tienen consecuencias, ha subrayado que "desaguar es una medida preventiva para evitar situaciones peores". En este contexto, ha señalado que confían en que, a partir de este viernes, "empiecen a desaparecer las lluvias" y se disponga de "dos o tres días como ventana de oportunidad". No obstante, ha advertido de que este episodio responde a un "tren de borrascas", por lo que se espera que "el domingo llegue una nueva borrasca que podría provocar lluvias intensas durante varios días de la próxima semana".

Al hilo de lo anterior, ha señalado que la situación de los desembalses procede principalmente del embalse de Bornos y de los afluentes que llegan a Jerez --Espera, Paterna y Paulina--, que confluyen y mantienen el cauce en niveles especialmente elevados. Por otro lado, ha incidido en que los embalses de Bornos y Arcos, que son los que pueden afectar directamente a la zona, presentan niveles "elevados, con Bornos al 90% de su capacidad y Arcos prácticamente lleno, lo que tiene una incidencia directa en la situación actual".

De igual, ha señalado que se trata de "una situación para la que hay que prepararse durante varios días", por lo que ha pedido a la ciudadanía "paciencia y, sobre todo, que siga todas las instrucciones de evacuación", ya que "estas medidas se adoptan siempre por la seguridad de las personas". En este sentido, ha explicado que se está trabajando con escenarios basados en periodos de retorno de entre 10 y 100 años, utilizando en este caso el de 100 años, lo que implica que las zonas inundables y los riesgos para la población están "perfectamente estudiados y analizados". "Por tanto, cuando se toman estas decisiones, se hacen con base en la experiencia y en simulaciones técnicas", ha apostillado.

En relación con la red viaria, ha indicado que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), la Guardia Civil y los servicios de carreteras de la Junta de Andalucía y la Diputación, en la provincia de Cádiz hay 18 carreteras provinciales afectadas, muchas de ellas con cortes al tráfico.