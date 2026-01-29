Clases suspendidas en cuatro centros del Guadalete y en San Martín y 247 desalojados de Guadarranque vuelven a sus casas

Efectos de la borrasca Kristin en San Roque (Cádiz). Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CÁDIZ)

CÁDIZ 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que los municipios que tenían la actividad lectiva suspendida vuelven a la normalidad, excepto cuatro centros del entorno del Guadalete y San Martín del Tesorillo, donde las clases seguirán suspendidas por motivos de seguridad. Además, se levanta el desalojo de los 247 vecinos de Guadarranque, en San Roque (Cádiz), evacuados el miércoles, al haberse restablecido las condiciones de seguridad para su regreso a los hogares.

Así lo ha detallado el consejero en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en la Cartuja de Jerez, señalando que los colegios del entorno del Guadalete donde se mantiene la suspensión de la actividad lectiva son: el CEIP Virgen del Mar en El Portal, el CEIP Lomopardo, el CEIP La Ina y el CPR Laguna de Medina en la barriada de Rajamancera.

Por otra parte, en Jerez de la Frontera se ha desplegado un operativo compuesto por 351 efectivos, que incluye a miembros de la Agencia de Emergencias de Andalucía (112, Protección Civil de Andalucía, GREA e Infoca), Agentes de Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma, Policía Local de Jerez, Cruz Roja, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Puerto, el Ayuntamiento de Cádiz y Protección Civil del Estado. Además, se ha habilitado un Puesto de Mando en San Roque para atender cualquier incidencia en el entorno del Guadarranque.

En la provincia de Jaén, continúa desalojada de forma preventiva desde el miércoles una docena de vecinos en la zona de Puente de la Sierra, en la capital. Efectivos de la Guardia Civil mantienen la vigilancia ante posibles crecidas durante la madrugada, al mismo tiempo que se presta especial atención a las viviendas más próximas al cauce del río Guadalquivir a su paso por Mogón, sin que hasta el momento se hayan producido evacuaciones adicionales.