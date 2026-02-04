Desalojo preventivo de una familia de la zona de Los Batanes en Ubrique (Cádiz) por la crecida del río

Imagen del río Ubrique, afluente del río Majaceite, a su paso por la localidad ubriqueña. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

UBRIQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha informado de que se está pendiente del caudal del río Ubrique, afluente del Majaceite, tras la gran cantidad de lluvia registrada en la sierra de Cádiz, y que este miércoles se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de una familia en la zona de Los Batanes ante la crecida del mismo, además de hacerse un llamamiento para el desalojo de posibles familias que tengan su segunda residencia en la zona del Naranjal.

En esa zona, la Policía Local ha procedido al cierre al tráfico del puente de El Matadero al aparecer grietas en el firme, como ha indicado el Ayuntamiento de Ubrique en un comunicado.

Entre las últimas incidencias registradas se ha detectado un ligero corrimiento de tierra en la avenida de Cortes, donde meses atrás se intervenía desde la Junta de Andalucía, poniéndose en conocimiento de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ha enviado un equipo técnico para valorar la situación e intervenir si fuera necesario de manera preventiva.

A efectos preventivos, está actuando en la localidad un equipo formado por más de 70 personas, con distintas cuadrillas de personal municipal y efectivos de seguridad que se mantienen revisando los puntos de riesgo, con especial vigilancia en el cauce del río y revisando los sistemas de retención habilitados días atrás de la calle San Martín, que se mantienen en funcionamiento y que están evitando las escorrentías del agua de Ubrique Alto por las calles del casco antiguo.

En el interior del municipio, la Policía Local ha solicitado a las personas que tienen estacionados sus vehículos en el parking del parque Rafael Alberti que los retiren "lo antes posible" como medida de precaución por la entrada de agua.

Del mismo modo, se está trabajando retirando piedras, comprobando el estado de alcantarillas, imbornales y de los edificios públicos, como los centros educativos de la localidad.

Además, técnicos de Fomento de la Junta de Andalucía están supervisando la seguridad de la obra de taludes realizada en la A-373. Aunque se han detectado ciertos deslizamientos puntuales en la zona, éstos no afectan en estos momentos a la seguridad ni la estabilidad estructural de la carretera. Desde la Junta se está haciendo un seguimiento y garantizan la seguridad en la vía.

Desde las 10,00 horas el Ayuntamiento de Ubrique ha activado el Nivel 1 de Emergencia del Plan Territorial Local de Emergencias de Ubrique, con el objetivo de coordinar de manera eficaz los recursos y servicios intervinientes, garantizando la seguridad de la ciudadanía.

Así, se ha señalado que se sigue "muy pendiente" del caudal del río Ubrique y de la posible crecida por las precipitaciones caídas en la sierra durante toda la madrugada, donde en este municipio se han registrado 75,4 litros en las últimas 12 horas.