Desarticulada en Cádiz una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Buggy de alto valor económico intervenido en una operación policial desarrollada en La Línea de la Concepción y que ha permitido desarticular una estructura de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico - POLICÍA NACIONAL

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Malibú', ha desarticulado una estructura dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico al desarrollar una investigación patrimonial contra uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar. Esta persona estaba huyendo de la acción de la justicia de forma intermitente desde el año 2018 y cuenta con numerosos antecedentes relacionados con el tráfico de drogas.

Según ha informado en un comunicado, la investigación, desarrollada por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de La Línea de la Concepción, se inició durante el año 2025 con el objetivo de determinar el origen del importante incremento patrimonial experimentado en los últimos años por el principal investigado y su entorno más próximo.

Los agentes constataron la adquisición de bienes de considerable valor económico que, presuntamente, no guardaban correspondencia con la actividad laboral ni con los ingresos lícitos declarados por el investigado. Entre los bienes vinculados a la investigación figuran varios vehículos de alta gama, así como otros vehículos destinados al ocio, destacando un buggy de elevado valor económico y una moto náutica.

Las pesquisas permitieron determinar que el principal investigado habría recurrido a personas de su entorno más próximo para ocultar la titularidad real de parte de los bienes adquiridos, utilizando para ello lo que se conoce como testaferros.

Entre las operaciones investigadas destaca la adquisición de una vivienda de elevado valor económico mediante la participación de tres familiares, quienes habrían constituido una sociedad instrumental creada expresamente para formalizar la compraventa y dificultar la identificación del verdadero titular del inmueble.

Como resultado de la operación, cinco personas han sido detenidas y otras dos han quedado como investigadas no detenidas. Además, durante el registro se intervinieron dos vehículos, dinero en efectivo y diversa documentación relacionada con propiedades, además de un pasaporte falso a nombre del principal investigado, por lo que se le atribuye, asimismo, un presunto delito de falsificación de documento público.

En el marco de la investigación, la autoridad judicial ha acordado igualmente la prohibición de disponer del inmueble objeto del registro, de cuatro vehículos y de tres cuentas bancarias, como medida dirigida a evitar la disposición de los bienes presuntamente vinculados a las actividades investigadas.